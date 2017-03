Tài năng múa gian nan tìm một cái tên

Thế nhưng, sau những tiếng vỗ tay, nụ cười của nghệ sỹ trên sân khấu là nước mắt, đắng cay sau cánh gà...

Tham gia thi tài có 51 diễn viên thuộc 24 đoàn nghệ thuật trong nước, tuổi đời dưới 30, đã qua đào tạo cơ bản về nghệ thuật múa. Mỗi thí sinh biểu diễn 2 tiết mục, thời lượng 5-8 phút/tiết mục. Thí sinh dự thi bằng tiết mục múa Việt Nam, có thể sử dụng chất liệu ngôn ngữ múa thuộc nhiều thể loại múa cổ điển châu Âu, múa tính cách, múa dân tộc, múa đương đại...

Cuộc thi do Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Hội Nghệ sỹ múa Việt Nam tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 118 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với nhiều nghệ sỹ trẻ, cuộc thi này là cơ hội để toả sáng trên sân khấu, khẳng định tài năng. Ban tổ chức sẽ trao giải A, B, C cho các thí sinh xuất sắc nhất. Ngoài ra, còn có giải thưởng cho các biên đạo có tác phẩm múa mới sáng tác đạt chất lượng nghệ thuật cao theo đề xuất của ban giám khảo...

Đêm đầu tiên của cuộc thi chứng kiến sự góp mặt của 8 thí sinh với 16 tiết mục. Trong đó, nội dung của các tiết mục xoay quanh đề tài tình yêu, những trích đoạn trong những kịch múa lớn ca ngợi vẻ đẹp con người và đất nước như: Mẹ mặt trời của thí sinh Nguyễn Võ Phương Duy, Nam phương mẫu tế của thí sinh Tạ Thuỳ Chi, Bèo trôi về đâu của Nguyễn Phương Linh hay như Đi theo tiếng gọi của thí sinh Trần Tiến Huy.

Có thể thấy, đêm khai mạc đã hé lộ nhiều tài năng thực sự với những tiết mục đặc sắc, sự chuẩn bị chu đáo từ chọn nhạc, trang phục đến đạo cụ cho từng tiết mục. Điều này khẳng định sự tận tâm với nghề của các nghệ sỹ múa trẻ.

Thế nhưng, phía sau ánh hào quang sân khấu, cuộc trò chuyện với các nghệ sỹ lại cho thấy một gương mặt khác của nghệ thuật múa đương đại Việt Nam. Một câu chuyện không lấy gì làm vui.

Tạ Thuỳ Chi, từng có 9 năm học tập và biểu diễn múa tại Trung Quốc cho hay: Việc trở về Việt Nam để làm việc là một quyết định khá dũng cảm của cô bởi lẽ môi trường biểu diễn múa tại Trung Quốc hấp dẫn và có nhiều cơ hội hơn. Tuy nhiên, sau hơn một năm thích ứng với môi trường trong nước, ngoài công việc trợ giảng tại trường múa TP HCM, cô vẫn phải tìm cách để nuôi nghề và nuôi mình (dù vẫn chưa phải lo nhiều đến chuyện tiền bạc) bằng những hợp đồng biểu diễn bên ngoài.

May mắn hơn bạn bè đồng nghiệp, Thùy Chi chỉ tham gia những cuộc biểu diễn quy mô hoặc những chương trình event (sự kiện). Thế nhưng, show diễn không quá nhiều. Quyết định tham gia cuộc thi tài năng múa lần này, một lần nữa, Thùy Chi muốn khẳng định khả năng và sức làm việc của mình. Cô cũng cho biết, hiện tại có rất nhiều bạn diễn rất có khả năng nhưng do thiếu may mắn nên không có điều kiện được học tập đến nơi đến chốn.

Tiến Huy (Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam) cho rằng, hiện nay để có vị trí và được múa solo là một điều khá khó khăn đối với ngành múa ở nước ta. Có gần chục năm học tập và gần 2 năm làm việc tại nhà hát, con đường tiến thân với anh vẫn chưa thực sự rõ ràng, sáng sủa. Anh tham gia cuộc thi để tìm một con đường mới, khẳng định mình trước nhà hát, khẳng định mình trước công chúng. Ngoài việc biểu diễn theo chương trình dàn dựng của nhà hát, Tiến Huy vẫn tham gia biểu diễn ở bên ngoài để có thể "lấy ngắn nuôi dài".

Nhễ nhại mồ hôi sau bài thi, anh cho biết, phải mất nhiều công sức thậm chí là trả giá để mong được đón nhận. Sự trả giá ấy không chỉ là những chấn thương khi tập luyện, là mồ hôi nước mắt mà còn nhiều điều khác nữa mà Kiến Huy cũng như những nghệ sỹ múa khác muốn giữ cho riêng mình.

Tham gia cuộc thi, thí sinh Nguyễn Phương Linh cũng phải gác chuyện riêng tư vì sau đêm khai mạc, cô sẽ lại tất tả về nhà để làm đám cưới của mình.

Mỗi thành công đều mang trong nó là mồ hôi, nước mắt, thậm chí là máu đổ trên sàn tập. Và cuộc tìm kiếm chỗ đứng của mình trong bối cảnh nghệ thuật múa ít được khán giả đánh giá đúng mức và quan tâm yêu mến thì quả là khó khăn. Bao giờ nghệ thuật múa không phải thứ phụ họa, trang trí cho những chương trình ca nhạc tạp kỹ, cho những tiết mục ca nhạc? Bao giờ nghệ sỹ múa không phải nhảy nhót như con rối cho một bài hát thiếu sức sống cả về ca từ lẫn giai điệu? Điều này, hẳn không chỉ một lần được những người làm nghề nghĩ đến. Nhưng nếu chỉ có họ nghĩ, liệu có là đủ?

Cuộc thi còn kéo dài cho đến hết ngày 23/5. Tài năng múa sẽ tìm ra và được vinh danh, nhưng con đường phía sau thì chưa ai dám khẳng định.