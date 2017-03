Tái phát ung thư ngực, Anastacia hủy lưu diễn

Nữ ca sĩ 44 tuổi đã bày tỏ nỗi buồn và thất vọng trong thông báo hủy chuyến với người hâm mộ: “Tôi cảm thấy vô cùng đau khổ khi phải viết những dòng này gửi đến tất cả người hâm mộ tuyệt vời của mình. Họ cũng như tôi đã chờ đợi chuyến lưu diễn It’s a man từ rất lâu. Trái tim tôi tan vỡ khi làm họ thất vọng”.







Anastacia phải hủy chuyến lưu diễn vào tháng 4. Ảnh: Reutes



Theo kế hoạch, chuyến lưu diễn của Anastacia sẽ bắt đầu ngày 6-4 tại London, Anh. Tuy nhiên, bệnh ung thư ngực của cô tái phát khiến các bác sĩ yêu cầu cô hủy lịch diễn cũng như không đi du lịch cho đến khi có thông báo khác.Dẫu vậy, Anastacia vẫn tiếp tục viết nhạc, vào phòng thu cho album mới của mình. Cô hy vọng tương lai gần có thể bắt đầu lại chuyến lưu diễn bị hủy bỏ. Tiếp tục chiến đấu một lần nữa với bệnh tật, Anastacia khẳng định sẽ kiên cường vì bên cạnh cô không chỉ có gia đình, bạn bè mà còn nhiều “fan”.Anastacia sinh năm 1968, cô đã có nhiều album phòng thu: Not That Kind, Freak of Nature, Anastacia, Heavy Rotation, It's a Man's World... và từng thực hiện nhiều chuyến lưu diễn. Ngoài ra, Anastacia cũng tham gia nhiều chương trình truyền hình thực tế liên quan đến âm nhạc với vai trò giám khảo khách mời.Năm 2003, Anastacia phát hiện bệnh ung thư ngực khi đi khám sức khỏe định kỳ. Nhờ phát hiện sớm, cô tích cực điều trị và chiến thắng căn bệnh này. Trong suốt thời gian trị bệnh, Anastacia vẫn không ngừng làm việc, cô viết nhạc, vào phòng thu và cho ra đời album mới bằng nghị lực phi thường. Cô còn lập một quỹ mang tên mình để tuyên truyền nâng cao cảnh giác bệnh ung thư ngực ở phụ nữ trẻ.Trước đây, Anastacia từng cho rằng chính việc căng thẳng quá độ khi nỗ lực trở thành ca sĩ nổi tiếng thế giới góp phần làm cô mắc bệnh bởi lẽ gia đình cô không ai có tiền sử bệnh này.“Tôi thấy ngày nay nhiều phụ nữ bị ung thư ngực không liên quan gì đến gen di truyền. Tôi tin chắc do bản thân căng thẳng quá độ. Lúc đó, tôi không có nhiều mối quan hệ lớn để hỗ trợ cho sự nghiệp, chưa sẵn sàng kinh doanh và cũng không biết làm thế nào để trở thành ngôi sao như mong muốn của công ty thu âm. Ngoài ra, các mối quan hệ với đồng nghiệp cũng không nhiều bởi tôi già hơn so với Amy Winehouse hay Britney Spears” - Anastacia bộc bạch.Việc Anastacia chiến thắng bệnh ung thư lần đầu tiên đã biến cô trở thành thần tượng của những phụ nữ đang phải đương đầu căn bệnh quái ác. “Bệnh tật làm tôi thay đổi nhiều. Nó ảnh hưởng đến mọi thứ từ công việc, sức khỏe, các mối quan hệ nhưng cũng giúp tôi khám phá rằng tôi thực sự là ai” - Anastacia chia sẻ. Và nữ ca sĩ này lại phải tiếp tục bước vào cuộc chiến đấu mới.