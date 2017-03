Tài sản của Michael Jackson tăng 1 tỷ USD sau khi Vua nhạc Pop mất

Theo tạp chí Billboard, trong năm qua thu nhập do bán các album của Michael Jackson đã mang lại khoản tiền khoảng 383 triệu USD, trong khi bộ phim “This Is It" thu về gần 400 triệu USD.

Ngoài những khoản thu nhập khác, cho đến nay, riêng các hợp đồng thu băng đĩa mới cũng lên tới 31 triệu USD.

Vua nhạc Pop lừng danh thế giới Michael Jackson. Ảnh: Internet

Có nguồn tin đưa ra, các bộ đồ gỗ mà Michael Jackson đã sử dụng trong chuyến lưu diễn mang tên “This Is It” hiện được đặt bán đấu giá tại thành phố Las Vegas.

Vua nhạc Pop đã bỏ ra 500.000 bảng Anh để mua một bộ sofa, ghế và bàn gồm 22 chiếc để trang bị cho tòa biệt thự Foxbury Manor ở thành phố Kent, nơi anh dự định dừng chân trong thời gian lưu diễn tại xứ Sương mù.

Michael Jackson mất ngày 25/6/2009, ở tuổi 50.

Theo Phạm Thảo (Vietnam+)