Tài sản triệu đô của Trương Ngọc Ánh – Trần Bảo Sơn

Người đẹp từng ngồi vào vị trí giám đốc của công ty in và quảng cáo Ánh Việt và sở hữu cổ phần hãng phim Thần Đồng. Cô cũng tham gia lĩnh vực bất động sản và khá thành công.

Về phía Trần Bảo Sơn, trước khi gây ấn tượng với phim ảnh, anh là một doanh nhân thành đạt. Gia đình lớn của Trần Bảo Sơn định cư ở New York - Mỹ. Bắt đầu kinh doanh từ năm 17 tuổi, nam diễn viênGiao lộ định mệnhlà người thành lập nên công ty thương mại Soho New York, đặt trụ sở tại New York. Công ty của anh hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thiết bị y tế, bất động sản và tài chính.