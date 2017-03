Tai tiếng “tình, tiền” tấn công kết quả!

NGUYỄN VŨ LINH VÂN (phụ trách viết bài về cuộc thi trên trang web www.vietnamidol.com.vn): Thông tin phản cảm vì xử lý... không kịp! “Các thông tin và bài viết về các thí sinh là hoàn toàn khách quan chứ không có chuyện ưu tiên cho thí sinh nào. Một tuần web chỉ đưa tin bài vào ngày thứ Tư và thứ Sáu (ngày diễn ra đêm thi trực tiếp truyền hình và ngày ban tổ chức công bố thí sinh lọt vào vòng tiếp). Do đó, trong số mười thí sinh, chỉ chọn một số thí sinh được coi là nổi trội hơn, có thể được dự đoán vào vòng tiếp để phỏng vấn, lấy thông tin viết bài chứ không thể phỏng vấn hết cả. Việc có một số nội dung phản cảm do các khán giả đưa lên trang web, đôi khi do lượng thư từ, thông tin quá nhiều, xử lý chưa kịp nên mới có một số thông tin hơi quá. Tuy nhiên, những người phụ trách nội dung cũng có ý để cả những ý kiến khen, chê của người hâm mộ trên website cho khách quan”.