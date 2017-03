Tài tử Warren Beatty từng có 12.775 người tình?

Theo Peter Biskind, người viết cuốn tiểu sử về nhân vật quyến rũ phụ nữ huyền thoại này với tiêu đề “Star: How Warren Beatty Seduced America”, thì từ năm 20 tuổi đến lúc có vợ, Warren đã quyến rũ hàng ngàn phụ nữ và trung bình mỗi ngày ông ăn nằm với một phụ nữ khác nhau.

Warren Beatty thời trẻ và một số người tình. Ảnh: Internet

Theo Biskind, con số 12.775 phụ nữ là chưa kể đến “những cuộc tình chớp nhoáng, những quan hệ qua đường, những nụ hôn vụng trộm hay những cuộc tình đại loại như vậy”.

Cuốn sách cũng cho biết diễn viên 73 tuổi này đã có các cuộc tình lãng mạn với Natalie Wood, Diane Keaton, Jane Fonda, Cher, Jackie Onassis, Isabelle Adjani, Madonna, Joan Collins và khá nhiều người nổi tiếng khác.

Tuy nhiên, Warren Beatty đã thông qua luật sư của mình là Bertram Fields để phủ nhận những tuyên bố trong cuốn sách.

Luật sư Fields nói với Access Hollywood, một chương trình truyền hình giải trí của Mỹ, rằng cuốn sách này không được sự cho phép của Beatty và cho rằng những tuyên bố trong cuốn sách là “hoàn toàn nhảm nhí”. Theo Fields, đây là một tiểu sử vô căn cứ, với những tuyên bố không chính xác và trích dẫn những lời mà Warren không bao giờ nói.

Dù cuốn sách có viết thế nào đi nữa thì tên tuổi của Warren Beatty vẫn được nhiều người nhắc đến với lòng ngưỡng mộ. Ông là một trong những ngôi sao sáng giá nhất trong lịch sử Hollywood. Ông cũng là một nhà sản xuất, viết kịch bản và đạo diễn.

Những phim do ông thủ vai đã được công chúng hâm mộ có "Plendor in the Grass", "Bonnie and Clyde", "Shampoo and Heaven Can Wait". Năm 1982, Warren Beatty cũng giành được giải Oscar cho đạo diễn xuất sắc nhất với phim "Reds".

Sau những cuộc tình lãng mạn với nhiều phụ nữ nổi tiếng, tháng 3-1992, Beattty đã đi đến hôn nhân với Annette Bening, bạn diễn trong phim "Bugsy". Hiện họ có 4 người con, tuổi từ 10-18.

Theo XUÂN TRIỂN (Vietnam+)