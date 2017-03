“Tám” cùng dịch giả nhỏ tuổi nhất Việt Nam

Nhìn em hiếu động, trẻ con đúng tuổi lên bảy khi vừa nói chuyện là vừa lắc hết tay đến chân khó ai nghĩ đó là dịch giả nhỏ tuổi nhất Việt Nam hiện nay. Vừa gặp chúng tôi, Đỗ Nhật Nam không giấu được niềm vui. Em nói như reo: “Cháu vừa được bố mẹ dẫn đi gần một tuần ở miền Tây. Cháu thích nhất là Đồng Tháp vì ở đây vừa được đi thuyền vừa được ăn món cháo huyết rồng”. Thoáng thấy người phục vụ bưng nước ra, em chỉ tay nói ngay: “Cái ly đá ở miền Tây gọi là cái tẩy, cô nhỉ!”.

Làm trợ giảng giúp... cô giáo

. Nam nè, đang học cháu lại đi chơi lâu như vậy có ảnh hưởng nhiều đến việc học không?

+ Chương trình ở lớp dễ nên đi chơi không sao đâu ạ! Cháu không chủ quan đâu. Vì cháu đi chơi nhưng vẫn đem theo sách tiếng Anh, tiếng Việt và toán để học thêm. Mình đi chơi nhưng vẫn phải học.

. Ở trường Nam có học tiếng Anh không?

+ Dạ có nhưng tiếng Anh ở trường trình độ dễ. Cháu có làm “trợ giảng” giúp cô giáo. Vào cuối giờ học, cháu sẽ kiểm tra xem các bạn nhớ mẫu câu và từ mới vừa học hay chưa.

. Vậy ngoài giờ học, Nam có chơi game hay giải trí gì khác?

+ Cháu không chơi game. Do trong game có đánh nhau, đấm đá... sẽ tạo tiền đồ xấu cho mình. Mình cũng không học được gì nhiều trong các loại game đó. Khi rảnh cháu thích đọc sách khoa học hoặc xem phim hoạt hình trên kênh Disney Channel. Thích nhất vẫn là chơi với bố, chỉ thỉnh thoảng phụ mẹ nấu ăn thôi. Vì cháu cũng vụng về lắm! (Cười)

Thích sách nào dịch sách đó!

. Nam nè, sao cháu lại thích dịch sách?

+ Cháu biết sách dịch vì tình cờ vào nhà sách Thái Hà đọc sách. Lúc đó, cháu có đọc sách tiếng Anh và cô Hà ở nhà sách Thái Hà bảo dịch thử một trang truyện. Thấy cháu dịch tốt nên cô giao cho cháu dịch bộ Sun up, Sun down. Bây giờ cháu đang dịch tiếp hai quyển Craking up và Moster Stones.

. Thế dịch sách có khó với cháu không?

+ Dịch sách nếu cố gắng thì không khó lắm! Mình sẽ làm những bước từ từ. Đầu tiên cháu sẽ đọc để nắm và hiểu cốt truyện. Bước hai mới dịch. Từ nào cháu không biết thì cháu ghi vở và tra từ điển. Sau đó cháu sẽ sửa lại câu dịch. Về phần sửa bản dịch thì cháu phải nhờ vào bố cháu vì bố là chuyên gia ngôn ngữ (bố Nam là PGS-TS Đỗ Xuân Thảo, giảng viên ngôn ngữ học và phương pháp dạy học tiếng Việt của Trường đại học Sư phạm Hà Nội - NV) nên bố sẽ có nhiều từ hay, làm sao cho sinh động, phù hợp với trẻ con hơn.

. Cháu phải thích quyển sách đó nên mới dịch được?

+ Đúng vậy ạ! Quyển sách đó cháu phải say mê lắm mới dịch được, nếu không cháu dịch sẽ bị khô khan và hơi khó hiểu. Những bộ sách của Thái Hà là những bộ sách khoa học hay và cháu muốn dịch.

. Mẹ có giúp Nam trong việc dịch sách không?

+ Mẹ cháu biết rất nhiều từ vựng nên mẹ giúp cháu trong phần này. Mẹ cũng giúp cháu đánh máy bản dịch nữa ạ!

. Mẹ cháu và cháu ai giỏi tiếng Anh hơn?

+ Không thể so sánh được ạ! Mình phải lịch sự. Trẻ con nhận xét người lớn là hỗn. Chỉ có người lớn nhận xét trẻ con như thế nào thôi! Cũng nhiều người nói cháu già hơn tuổi rồi ạ! (Cười bẽn lẽn)

Tự làm báo giấy, báo hình

. Cháu biết sử dụng máy tính chưa?

+ Cháu biết dùng phần mềm Power Point, tra cứu thông tin trên mạng ạ! Nhưng cháu không tra cứu những thông tin không tốt cho lứa tuổi cháu. Cháu thường chỉ xem báo, phim khoa học qua các trang web BBC, CNN, Discovery... nhưng thích xem nhất vẫn là BBC.

Bố cháu có cho một chiếc máy quay phim cũ nên cháu cũng thường tự làm chương trình tivi của mình bằng cách tự quay ạ! Ủa mà cô uống nước đi chứ nhỉ!

. Sau này cháu thích làm gì?

+ Cháu thích làm nhà khoa học, làm phóng viên, làm thương gia...

Ở nhà cháu có tự vẽ một trang báo giấy cho mình. Trong đó có nhiều mục lắm: Ẩm thực cho mẹ, chính trị cho bố, những mục cháu thích: Khoa học, hình ảnh các đất nước trên thế giới. Và đặc biệt có mục “Người đương thời” là bố cháu!

. Vậy cháu hay nghe nhạc gì? Có biết đàn không?

+ Nhạc cổ điển hay hơn các nhạc khác. Nhưng cháu chủ yếu nghe các ca khúc bằng tiếng Anh. Học tiếng Anh qua bài hát cũng là một phương pháp tốt. Cháu nghe nhạc để ghi từ mới, sau đó sẽ tra nghĩa từ trong từ điển.

Cháu định vào lớp ba sẽ học đàn bầu. Cháu thích nghe đàn bầu và hơn nữa bố cháu cũng thích đàn bầu.

. Nam có thích chơi những trò chơi dân gian như thả diều, ô ăn quan… không?

+ Cháu thích nhìn diều bay nhưng không thích thả diều vì cháu thả diều toàn bị rơi xuống đất thôi ạ! Cháu thích đi chơi ở nhiều nơi nhưng vì không biết bơi nên đi biển cháu chỉ ngắm cảnh từ bờ và xây lâu đài cát.

. Làm sao cháu biết đến các chương trình truyền hình để dẫn chương trình?

+ Cháu thi tuyển vào chương trình “Chúc bé ngủ ngon”. Bố cháu có viết cho cháu một bài thơ, hôm thi cháu đến đọc bài thơ đó cho các bác đạo diễn của chương trình nghe. Bác cảm động và cho cháu vào làm. Bài thơ dài lắm, cháu đọc cô nghe nhé: “Thằng Nam của bố ơi/ Đôi mắt đen ngay ngáy/ Miệng bi bô tập nói/ Làm thằng gà ó o/ Mẹ khen thằng Nam ngoan/ Một tuổi đầu đã biết/ Làm trò cho mẹ vui/… / Mai đây lớn khôn rồi/ Con một mình giữa đời/ Bố muốn chiều chả được…".

Đầu tiên cháu làm chương trình “Ngộ nghĩnh tuổi thơ”, sau đó mới chuyển sang “Chúc bé ngủ ngon”. Giờ cháu làm thêm chương trình “Quả chuông nhỏ” và “Trò chuyện cùng bé”.

. Mỗi lần ghi hình dẫn chương trình như vậy, Nam có phải chuẩn bị trước nhiều không?

+ Cháu không phải chuẩn bị kịch bản trước. Lên sân khấu, bác đạo diễn nói qua nội dung hoặc mình tự sáng tạo ra lời cũng được. Không nhất thiết phải chú ý kịch bản quá đâu!

Thường cháu không bị bắt quay lại nhiều, chỉ khi nào vấp cảnh, vấp lời nói hoặc nói rề rà quá mới bị bắt quay lại.

. Nam có thích trả lời phỏng vấn không?

+ Cháu thích trả lời những câu hỏi... thú vị như câu hỏi của cô vậy!

. Cảm ơn Nam nhé.