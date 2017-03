Tam quốc truyền hình quyết đánh bại Xích Bích

Không dùng ê-kíp phim truyện

Được giao trọng trách dựng lại Tam quốc truyền hình bản mới 80 tập, đạo diễn truyền hình Cao Hi Hi vừa tuyên bố không dùng ngôi sao Triệu Vy vào phim của mình, dù cô đóng vai Tôn Thượng Hương trong phim truyện nhựa Xích Bích (đạo diễn Ngô Vũ Sâm) khá thành công. Ông cũng tuyên bố danh sách các diễn viên chính đã được chấm vào phim Tam quốc lần này gồm Lâm Tâm Như, Trần Kiện Vũ, Trần Hảo, Lục Nghị, Vu Hà Vỹ... Đạo diễn Cao cũng không giấu giếm về kế hoạch mời Lưu Thanh Vân vào vai Đổng Trác và mời Cổ Thiên Lạc vào vai Lữ Bố. Lưu Thanh Vân đã vui vẻ nhận lời, tuy nhiên Cổ Thiên Lạc đang vướng một phim khác nên vẫn chưa quyết định. Danh sách diễn viên chính thức sẽ được công bố hoàn chỉnh vào ngày 15.8 tới. Cả bộ phim Tam quốc có hơn 200 nhân vật, và hơn 90% là do đạo diễn Cao đích thân chọn lựa từng người một. "Tôi nói chuyện với từng ứng cử viên cho mỗi vai, tìm hiểu họ và cố gắng phát hiện ra nét tương đồng của nhân vật trong họ. Đó là nghĩa vụ của người đạo diễn. Tôi cũng may mắn là không gặp phải khó khăn như đoàn làm phim truyền hình Hồng lâu mộng bản mới", ông nói.

Trong buổi họp báo ra mắt tại Bắc Kinh, đoàn phim tuyên bố sẽ khởi quay vào cuối tháng 9 tới tại một phim trường ở tỉnh Hà Bắc, với thời gian thực hiện dự tính một năm. Đạo diễn Cao thừa nhận đã học được rất nhiều điều sau khi xem Xích Bích: "Tôi biết được cái gì cần quay và không cần quay". Ông cũng thừa nhận Xích Bích là một Tam quốc diễn nghĩa không được làm cho người Trung Quốc, mà chủ yếu phục vụ cho người nước ngoài. "Cái nhìn về Tam quốc của tôi và đạo diễn Ngô Vũ Sâm rất khác nhau. Đạo diễn Ngô làm phim theo quan điểm phương Tây, còn tôi chỉ muốn làm một bộ phim truyền thống, đúng với lịch sử". Ông cũng hứa sẽ giữ nguyên vẹn những câu chuyện truyền kỳ trong Tam quốc như kế không thành... Đạo diễn Cao cũng tiết lộ sẽ thử sức với điện ảnh sau khi hoàn tất bộ phim truyền hình này.

Mới, cũ có gì khác?

Nhà biên kịch Chu Tô Tiến cam đoan phim truyền hình Tam quốc bản mới chỉ "sửa sang nhan sắc, chứ không thay đổi gì về tính cách". Bản phim mới lần này chú trọng thay đổi toàn diện về phần mỹ thuật trong phim như phục trang, đạo cụ... của nhân vật. Tháng 8 tới, đoàn phim sẽ công bố các hình vẽ tạo hình binh khí trên mạng như Thất tinh đao của Tào Tháo, Phương Thiên họa kích của Lữ Bố, Trượng bát xà miêu của Trương Phi... Riêng tiền làm đạo cụ cho các nhân vật chính đã tiêu tốn hết mấy trăm triệu (tính theo tiền Việt).

Để bộ phim mang tầm quốc tế hóa, bên cạnh các diễn viên đại lục là chủ đạo, đoàn phim còn mời diễn viên Đài Loan, Hồng Kông (Lâm Tâm Như, Cổ Thiên Lạc...) và diễn viên Hàn Quốc. Tuy nhiên đạo diễn Cao nghiêm khắc yêu cầu các diễn viên tham gia đều phải nghiên cứu kỹ tác phẩm văn học nguyên tác. Ông cho biết đây là điều mà các diễn viên đóng Xích Bích chưa từng thực hiện. Tổng vốn đầu tư cho Tam quốc hiện đã lên tới 100 triệu tệ (gần 270 tỉ VNĐ), mỗi tập trung bình được đầu tư tới 1,2 triệu tệ (khoảng 32,4 tỉ VNĐ).

Tuy nhiên khán giả truyền hình hiện vẫn còn ấn tượng về những hình ảnh trong phim truyền hình Tam quốc bản cũ dài 84 tập, được quay trong bốn năm (từ năm 1990 - 1994), do Vương Phú Lâm đạo diễn, Đài truyền hình trung ương Trung Quốc sản xuất. Liệu Tam quốc bản mới có thực sự vượt qua nổi cái bóng của bản cũ và của Xích Bích? Câu trả lời vẫn đang ở phía trước.