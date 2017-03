Tặng Kiều cho Huế

Theo THÁI LỘC (TTO)



Đáng chú ý nhất của sưu tập là 27 cuốn Kiều bằng chữ Nôm được in trên giấy bổi, ấn hành thời triều Nguyễn. Cổ nhất trong số đó là bản Kim Vân Kiều tân truyện in năm 1886, dưới thời Đồng Khánh. Kế đến là bản in năm 1872 và một bản tương tự in năm 1891...Có đến chừng 50 bản Kiều cổ bằng chữ quốc ngữ, cổ nhất do hiệu Ích Ký ở Hà Nội ấn hành năm 1915. Có nhiều bản in kế tiếp vào năm 1916, 1929, 1936... Một sưu tập khác với 170 đầu sách Kiều bằng nhiều thứ tiếng như tiếng Hàn, Pháp, Đức, Romania, Nhật... Cạnh đó là 700 cuốn sách nghiên cứu về truyện Kiều từ xưa đến nay, kể từ những bản viết vào đầu thế kỷ 20 đến những năm trở lại đây.Một mảng sưu tập khác, đó là hàng loạt tranh vẽ về cuộc đời chìm nổi của nàng Kiều. Từ những bức ký họa của Nguyễn Thành Long đến tranh Kiều của cây đại thụ Nguyễn Tư Nghiêm; từ những bức sơn mài hơn 50 năm trước cho đến những bức thư pháp Truyện Kiều; từ cây đàn tì bà - vật không thể thiếu khi diễn tả đời Kiều, cho đến đôi guốc “Kiều thường mang” ghi câu thơ về Kiều.Ngoài ra, linh mục Nguyễn Hữu Triết còn đưa về Huế một sưu tập hiện vật gốm sứ liên quan đến nàng Kiều rất quý giá. Đó là bộ tượng gốm sứ cổ tả cảnh Kiều gặp Kim Trọng; tượng gốm Cây Mai khoảng đầu thế kỷ 20 tả nàng Kiều đàn phục vụ Hồ Tôn Hiến; đĩa sứ “mai hạc” ký kiểu có câu thơ Nôm Nghêu ngao vui thú yên hà/Mai là bạn cũ hạc là người quen tương truyền của Nguyễn Du. Đặc biệt, có cả bộ ấm chén bằng gốm sứ Pháp sản xuất năm 1951, viết trên đó những câu Kiều bằng chữ quốc ngữ: Bóng tà như giục cơn buồn/Khách đà lên ngựa người còn nghé theo; Một vùng cỏ áy bóng tà/Gió hiu hiu thổi một vài bông lau...Bộ sưu tập truyện Kiều hiện đang trưng bày tại Tòa tổng giám mục giáo phận Huế. Theo linh mục Phan Xuân Thanh - người phụ trách ban văn hóa Tòa tổng giám mục giáo phận Huế, từ năm 2011 bộ sưu tập sẽ được trưng bày lâu dài tại Đan viện Thiên An, Huế (công trình đang được xây dựng).