Tăng Nhật Tuệ không cho người yêu làm nghệ sĩ

- Sau Bài hát Việt 2007, lý do gì Tăng Nhật Tuệ bỗng dưng im lặng?

- Tôi đang dành thời gian cho dự án âm nhạc của mình: ra vol 2 Hỏa xa, quản lý chuyên môn cho nhóm hát mới Variation gồm ba cô gái, trong đó có em ruột tôi là Tăng Ngân Hà, cùng hai diễn viên đóng Rùa là Thùy Linh và Chít - Hồng Vân, trong Chít và Pi. Đầu tháng 7 tôi sẽ đi Mỹ biểu diễn trong ba tháng. Ngoài ra, thời gian này tôi cũng không sáng tác được bài nào mới, vì không có những đổ vỡ.

- Nghĩa là anh chỉ sáng tác được khi có đổ vỡ?

- Tôi thích sự đổ vỡ và thích hy vọng nhưng không quá dồn mình vào sự đổ vỡ. Những bài hát tôi sáng tác đều bật lên từ sự đổ vỡ, nên ngoài cảm xúc buồn còn tha thiết một sự tiếc nuối. Tôi thường chỉ cảm nhận được bình yên sau đổ vỡ.

Sự đổ vỡ đó là do người ngoài tác động, do chính tôi, hoặc là sự đổ vỡ của người khác mà tôi chứng kiến. Tôi viết Không có bản tình ca cuối khi vào Sài Gòn, buộc phải chia tay người yêu để an ủi “anh không phải là bản tình ca cuối của em”, viết Ngày từ đêm trắng sinh ra để an ủi một cô bé học sinh của mình, không may bị hãm hiếp, viết Sân ga để an ủi Thủy Tiên khi Tiên rời nhạc sĩ Quốc Bảo…

Khi vui, tôi không sáng tác được.

- Trong sáng tác, anh chịu ảnh hưởng của những nhạc sĩ nào?

- Tôi thích ca từ, cách sắp xếp, biến tông của các nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Quốc Bảo, Việt Anh và rất sợ ca từ của những nhạc sĩ trẻ khác. Đơn cử Đồng thoại của tôi vượt xa Dằm trong tim, Đừng xát muối tim em, Công chúa bong bóng… Tôi cho rằng đó là những ca khúc rẻ tiền, diễn tả những nỗi đau đơn giản, thiếu sự trải nghiệm của tác giả.

- Về chuyện đi Mỹ biểu diễn, có ý kiến cho rằng có những ca sĩ Việt Nam bỏ tiền túi ra đi du lịch rồi trở về khoe mình đã biểu diễn hải ngoại để đắt show trong nước. Anh nghĩ sao?

- Tôi bỏ ngoài tai những lời người khác nói. Tôi không sang Mỹ để đánh bóng tên tuổi mà vì lý do kinh tế. Việc ra nước ngoài biểu diễn là hoàn toàn hợp lý nhưng không phải ca sĩ nào cũng có được cơ hội. Tôi được một trung tâm ca nhạc mời chứ không tự tìm đường xuất ngoại.

- Điều gì làm anh tự tin ra hải ngoại biểu diễn khi mà nhiều người nhận xét, Tăng Nhật Tuệ sáng tác còn được chứ hát không thể nghe được?

- Tôi quan niệm rằng ca sĩ hát không cần hay nhưng cần riêng. Phương Thanh hát là mọi người nhận ngay ra giọng của chị ấy, trong khi nhiều ca sĩ khác lại “được nhầm” với các diva như Thanh Lam, Mỹ Linh. Có thể tôi hát không hay nhưng tôi hát rất riêng. Giọng ca của tôi có fan. Rất nhiều người lớn tuổi thích tôi. Và tôi tự tin khi thể hiện những bài hát do tôi sáng tác vì không ai có thể yêu con mình, hiểu con mình bằng mình.

- Liệu chuyến xuất ngoại này có phải là bước thăm dò để anh gia nhập làng ca sĩ hải ngoại?

- Tôi không bao giờ có ý định ở lại hẳn bên đó. Tôi là một công dân yêu nước và Việt Nam có nhiều lý do níu giữ tôi. Rất nhiều người cần sự có mặt của tôi tại Việt Nam, như mẹ tôi, em gái tôi, người yêu tôi chẳng hạn.

- Bạn gái anh là người thế nào?

- Một cô bé 17 tuổi, học lớp 11 nhưng có suy nghĩ rất chín chắn, người lớn. Tôi cho cô ấy đá lấn sân nghệ thuật nhưng tuyệt đối không được làm nghệ sĩ.

- Tại sao anh lại "ích kỷ" như vậy?

- Trong một gia đình, người chồng hút thuốc thì người vợ can ngăn. Hai vợ chồng cùng hút thuốc sẽ bị lao phổi. Tôi cần một người bình thường để yêu, để khi mọi thứ tan vỡ thì có chỗ để quay về.

- Vừa là ca sĩ, vừa là nhạc sĩ lại từng đóng rất nhiều phim, anh thích mình trên cương vị gì?

- Dù ở vai trò gì tôi cũng là Tăng Nhật Tuệ. Lần đầu tiên tôi lên sân khấu Bài hát Việt, người ta bảo tôi: diễn viên mà đi hát. Tham gia hơn 50 phim, trong đó có hơn một nửa là vai chính, nhưng tôi không nghĩ mình “bền” với nghề diễn. Phim Việt Nam bây giờ thường mời các người mẫu, tôi lại không cao to cũng chẳng đẹp trai.

- Thế vai diễn mới đây nhất của anh trong “Chít và Pi” thì sao?

- Tôi sinh năm 1987 nhưng lại vào vai một cậu bé 9x, nên rất khó khi phải làm mình trở nên trẻ con. Ngoài ra, đây còn là một nhân vật “unisex” vì cậu bé này chưa phân biệt được giới tính, thích xanh đỏ tím vàng trong khi bản thân tôi thích đen trắng. Đây là vai diễn hoàn toàn không liên quan đến con người tôi.

Tôi cũng được đạo diễn Ngô Quang Hải tin tưởng giao phó phần ca khúc phim với bài Đồng thoại và Như bình minh bắt đầu. Hai ca khúc này cũng sẽ được thể hiện trong Hỏa xa. Đó cũng chính là lý do để Vol 2 Hỏa xa sẽ xuất hiện cùng Chít và Pi.