Tăng Thành Nam và Nguyễn Quỳnh trình diễn tại Mỹ

Hai nghệ sĩ Tăng Thành Nam và Nguyễn Quỳnh - Ảnh: ivce



Theo TR.THẮNG (New York, TTO)

Tăng Thành Nam từng đoạt giải nhất về violin toàn quốc năm 1993, được mời vào Dàn nhạc trẻ châu Á, hiện đang làm việc tại Dàn nhạc giao hưởng TP.HCM.Nguyễn Quỳnh được chọn là một trong “19 ngôi sao của ngày mai” (19 young stars of tomorrow) của tổ chức Musical America.Cô được nhiều tờ báo danh tiếng tại Hoa Kỳ như The Boston Globe, New York Concert Review khen về tài năng biểu diễn piano. Cô tốt nghiệp tiến sĩ khoa âm nhạc nghệ thuật tại Graduate Center - City University of New York năm 2008, hiện đang dạy tại Hunter College, New York.