Táo quân 2014 kiện YouTube

Xâm phạm quyền sao chép tác phẩm Tính đến cuối chiều 11-2, chúng tôi vẫn chưa nhận được văn bản nào từ phía CNC liên quan đến bản quyền chương trình Táo quân 2014. Tôi cũng chỉ tiếp nhận thông tin này thông qua báo chí. Khi có đơn, chúng tôi sẽ thụ lý, xem xét các yếu tố liên quan rồi mới trả lời cụ thể được. Theo thông tin ban đầu, đây có thể được coi là hành vi xâm phạm quyền sao chép bản ghi hình, ghi âm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả. Theo Điều 18 Nghị định 131/2013, hành vi sao chép tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả có thể bị phạt tiền từ 15 đến 35 triệu đồng. Người vi phạm còn bị buộc gỡ bỏ bản sao tác phẩm vi phạm trên môi trường Internet. Ông PHẠM XUÂN PHÚC, Phó Chánh Thanh tra Bộ VH-TT&DL VIẾT THỊNH ghi YouTube từng bị kiện YouTube là một trong những trang web chia sẻ video trực tuyến lớn nhất và phổ biến nhất toàn cầu. Theo trang mạng usatoday30 (Mỹ) thì Steve Chen, Chad Hurley và Jawed Karim là ba sáng lập viên của trang mạng này. Được chính thức thành lập vào năm 2005, trụ sở chính đặt tại California (Mỹ), có phần vốn góp của công ty mẹ Google, YouTube được đánh giá là có giao diện đơn giản, dễ truy cập, được chuyển thể ngôn ngữ của 23 quốc gia (không có Việt Nam). Người dùng có thể dễ dàng đăng tải video để chia sẻ với cá nhân, nhóm, thậm chí là với cả thế giới trong vòng một vài phút. Năm 2007, tập đoàn giải trí khổng lồ Viacom; ban quản lý giải bóng đá nổi tiếng thế giới, giải Ngoại hạng Anh (Premier League) và nhà sản xuất âm nhạc Bourne Co. đã đưa đơn khởi kiện Công ty YouTube (cụ thể là YouTube, Inc và YouTube LLC thuộc công ty mẹ Google) lên Tòa án New York vì cho rằng trang web này có dấu hiệu vi phạm bản quyền. Tại thời điểm đó các vụ kiện này được đánh giá đã làm rúng động giới truyền thông vì mức chi phí kiện tụng có thể lên đến hàng trăm triệu USD. Năm 2010, YouTube được tòa án tối cao liên bang Mỹ tuyên bố thắng kiện, không phải bồi thường 1 tỉ USD theo yêu cầu của Viacom. Tòa án trên đã dẫn Luật Bảo hộ quyền tác giả/tác phẩm kỹ thuật số và kết luận rằng YouTube được bảo vệ, cũng như miễn trừ các trách nhiệm liên quan đến việc bảo vệ bản quyền nội dung, thông tin số. Thẩm phán tòa án tối cao Louis Stanton cho biết trang web YouTube hoạt động theo cơ chế mở, cho phép người dùng tự do đăng tải những nội dung khác nhau. Mặc dù trên YouTube có chứa những đoạn video vi phạm bản quyền của Viacom nhưng điều này nằm ngoài tầm kiểm soát của ban biên tập YouTube. Thêm vào đó, khi các bên giữ bản quyền có yêu cầu thì YouTube đã nhanh chóng xóa bỏ các nội dung vi phạm đó”. Riêng vụ kiện của giải Ngoại hạng Anh, đến tháng 11-2013 thì được kết thúc bằng một thỏa thuận giữa YouTube và Premier League. Theo đó, YouTube ban hành những chính sách nhằm đảm bảo quyền tác giả của Premier League. Ngược lại, YouTube cũng được lợi ích từ việc hợp tác phát các chương trình của giải bóng đá này. Đ.TH tổng hợp