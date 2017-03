Tạp chí Sức Khỏe: Có phải là tạp chí “chui”?

Tháng 6 vừa qua, nhiều khách hàng khi đi Siêu thị Sài Gòn được tặng tờ tạp chí Sức Khỏe in hoàn toàn bằng tiếng Việt. Điều ngạc nhiên là tạp chí không hề có bóng dáng của cơ quan chủ quản (tổ chức đứng tên xin cấp giấy phép hoạt động báo chí và trực tiếp quản lý cơ quan báo chí) và tổng biên tập. Tại trang 4 của tờ tạp chí ghi: phụ trách nội dung là bà Nguyễn Thị Thu Thanh cùng đội ngũ bác sĩ uy tín tại Việt Nam; Công ty TNHH Mỹ Phúc phụ trách phát hành, Công ty TNHH Quảng cáo Sống Đẹp phụ trách liên hệ quảng cáo... Đặc biệt, đơn vị chịu trách nhiệm xuất bản là một tổ chức có tên WHM Publisher Sdn. Bhd. ở tận Malaysia. Việc in ấn cũng do một công ty của Malaysia tên United Print Process Sdn. Bhd!

Tạp chí phát hành 50.000 bản/kỳ!

Ngay cuối trang hai của tạp chí có dòng chữ quảng cáo “Đây là tờ tạp chí có số lượng phát hành đạt kỷ lục cao nhất: 50.000 bản ngay từ số đầu tiên”. Một nhân viên của Công ty Mỹ Phúc cho biết: “Báo kết hợp cùng hệ thống Siêu thị Sài Gòn để tặng khách hàng đọc thử. Từ đó, nếu bạn đọc thích sẽ đăng ký dài hạn chứ không phải số báo nào cũng tặng”.

Theo phiếu đặt báo dài hạn in trong tạp chí, hiện tạp chí này có năm địa chỉ trên cả nước để bạn đọc có nhu cầu đặt báo: Hà Nội, Bình Định, Nha Trang, TP.HCM và An Giang.

Trong vai người đặt quảng cáo, phóng viên Pháp Luật TP.HCM đã liên lạc với Công ty TNHH Quảng cáo Sống Đẹp, đơn vị phụ trách quảng cáo cho Tạp chí Sức khỏe. Qua điện thoại, cô Thanh Phượng, đại diện công ty này, cho biết: “Tạp chí xuất bản hai số mỗi tháng vào ngày 1 và 15, hiện tại đã ra được năm số. Đầu tháng 8 ra số thứ sáu”.

Trong bản báo giá quảng cáo chúng tôi nhận được từ Công ty Sống Đẹp, ngoài những câu quảng cáo như: Tạp chí Sức Khỏe là tạp chí bán nguyệt san. Phát hành ngày 1 và 15 hàng tháng... thông qua các sạp báo, nhà sách, siêu thị… Và đặc biệt, chỉ có Tạp chí Sức Khỏe mới có thêm hệ thống phát hành khác mà hiện nay các tạp chí khác chưa có: sẽ phát hành qua hệ thống các bệnh viện, phòng khám, nhà thuốc, trường học, các khu căn hộ cao cấp, các trung tâm chăm sóc sắc đẹp…, còn thòng thêm câu: “Đây là tờ tạp chí có số lượng phát hành đạt kỷ lục cao nhất: 50.000 bản ngay từ số đầu tiên. Số lượng phát hành chính xác sẽ kê khai trên tờ khai hải quan khi nhập khẩu vào Việt Nam”.

Chủ quản là sếp ở... Malaysia!

Khi chúng tôi thắc mắc về việc tạp chí xuất bản ở Malaysia vậy có phát hành tại Malaysia, cô Phượng cho biết tạp chí không phát hành ở Malaysia. “Hai số đầu xuất bản và in ở Malaysia nhưng vận chuyển qua lại khó khăn nên từ số thứ ba, tạp chí in ở Nhà xuất bản Phương Đông cho tiện!”. Về cơ quan chủ quản của tạp chí, cô Phượng cho biết thêm: “Cơ quan chủ quản là... sếp ở Malaysia. Mỗi tháng sếp qua ở nửa tháng rồi sếp về!”. Theo tìm hiểu của chúng tôi, tạp chí sử dụng bài viết cộng tác của một số phóng viên các báo tại TP.HCM.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Văn Khanh, Trưởng phòng Báo chí-Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM, cho biết: “Sở đang thanh tra tạp chí này. Hiện Nhà xuất bản Phương Đông đã giải trình về số báo ba và bốn mà đơn vị này liên kết xuất bản. Sở cũng đang tìm hiểu tiếp về hai số báo một và hai nhập từ Malaysia”.

Một chuyên gia pháp luật Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng: “Thông thường sách, tạp chí nhập khẩu đều bằng tiếng nước ngoài, nếu tiếng Việt thì trong nước có rồi, đâu cần nhập về! Tạp chí in ở nước ngoài, bằng tiếng Việt, nhập về cũng phải xin phép phát hành bởi nó như cơ quan báo chí hoạt động trong nước”.

Người này cũng cho biết thêm, tạp chí bắt buộc phải ghi tên tổng biên tập và phải có cơ quan chủ quản. Nhà xuất bản không đứng ra xin phép phát hành tạp chí mà chỉ được xin phép phát hành sách chuyên đề. Và chỉ có Cục Báo chí mới có thẩm quyền cấp phép phát hành tạp chí. Còn sách chuyên đề thuộc về lĩnh vực xuất bản sẽ được cấp phép bởi Cục Xuất bản. Tuy nhiên, nếu sách chuyên đề, liên kết làm với các nhà xuất bản có hình thức nội dung như tạp chí nhưng không đơn vị nào cấp phép cho xuất bản mà vẫn phát hành thì Cục Báo chí sẽ xử phạt như là một tạp chí không phép.