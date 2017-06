Tập đoàn sắc đẹp ERM toàn cầu chính thức vào VN

Tại buổi lễ có sự hiện diện của ông Alex Liu - tổng giám đốc ERM toàn cầu, đại diện các nước thành viên: Úc, Singapore, Malaysia, Hàn Quốc, Thái Lan. Được biết, ERM là tập đoàn sở hữu hơn 40 cuộc thi sắc đẹp toàn cầu có trụ sở đặt tại Singapore với 20 nước là thành viên mà Việt Nam là thành viên mới nhất.



Giám đốc công ty Trái Đất - đơn vị tổ chức buổi ra mắt, ông Alex Liu - tổng giám đốC ERM toàn cầu và Nguyễn Thị Thành.



ERM Viet Nam sẽ là đơn vị cung cấp, hỗ trợ, đào tạo các đại diện Việt Nam cho các cuộc thi nhan sắc dành các đối tượng: tuổi teen 18-22 tuổi, phụ nữ trẻ 20-27 tuổi, quý bà 25-55 tuổi, quý ông 20-28 tuổi. ERM Viet Nam giữ bản quyền tham gia các cuộc thi người mẫu lớn như: World Next Top Model, Miss Model of The World, Best Model of The World...; cũng như quyền đề cử đại diện Việt Nam cho các hạng mục giải thưởng “Thời trang châu Á”.

Khi Nguyễn Thị Thành được hỏi đang còn đi học và còn quá trẻ, liệu Thành có đảm đương được vị trí giám đốc quốc gia ERM tại Việt Nam, cô trả lời: “Các cuộc thi sắc đẹp thường diễn ra vào thời gian cuối năm nên không ảnh hưởng đến thời gian học của tôi.

Tôi đã có một số kinh nghiệm thi sắc đẹp trong nước và quốc tế và có những thành quả. Vì tôi còn trẻ, đồng trang lứa với các bạn thí sinh được chọn để tham gia các cuộc thi sắc đẹp sắp tới nên tôi sẽ dễ dàng chia sẻ kinh nghiệm lẫn tâm lý của thí sinh đi thi cho các bạn như những người bạn”.



Từ nay đến cuối năm, ERM Viet Nam sẽ đưa hoa khôi Du lịch Việt Nam Đỗ Trần Khánh Ngân tham dự “Hoa hậu Du lịch thế giới 2017”, á khôi Du lịch Việt Nam Nguyễn Thị Liên Phương tham dự cuộc thi “Nữ hoàng Du lịch quốc tế”. Á hoàng trang sức Hoàng Thu Thảo tham gia “Nữ hoàng Sắc đẹp toàn cầu”, hoa hậu quý bà Hòa bình thế giới Lưu Hoàng Trâm tham dự “Hoa hậu quý bà Hoàn vũ”.