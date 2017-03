Hội thảo “Sách vi phạm bản quyền các Nhà xuất bản nước ngoài- thực trạng và giải pháp phòng chống” diễn ra sáng 9/7 kết luận, 90% số sách bằng tiếng nước ngoài đang lưu hành ở nước ta đang vi phạm bản quyền.

Hội thảo do các nhà xuất bản nước ngoài và Công ty Phát hành sách thành phố tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh.

Trong số gần 400 tựa sách nước ngoài lưu hành ở nước ta thì có gần 350 tựa sách bị Nhà xuất bản Đồng Nai và Công ty TNHH Nhà sách Quỳnh Mai vi phạm bản quyền; tiếp đến là Nhà xuất bản Lao động và nhà xuất bản Thanh Niên…

Hội thảo tập trung vào các giải pháp ngăn chặn sách lậu như: Tăng cường sự phối hợp giữa các nhà xuất bản nước ngoài với nhà in và phát hành trong nước để hạ giá thành hợp lý; giúp độc giả, nhất là học sinh, sinh viên có khả năng mua sách; kêu gọi bạn đọc, nhà trường và thư viện kiên quyết tẩy chay sách lậu, nhà nước cũng cần áp dụng biện pháp xử lý nghiêm minh với sách lậu.

Ông Nguyễn Huy Bang, đại diện Cục xuất bản, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, sở dĩ có nạn sách vi phạm bản quyền là do một số nhà xuất bản trong kế hoạch đăng ký xuất bản đã sử dụng kiểu sách “đội mũ’, tức không ghi rõ tên sách mà chỉ ghi chung là tủ sách rồi khi có dấu xác nhận rồi thì họ in nhái sách theo ý họ. Do vậy cơ quan chức năng khi xem xét đăng ký xuất bản cần xét kỹ danh mục, đặc biệt chú ý đến sách nước ngoài đã đăng ký bản quyền ở Việt Nam./.