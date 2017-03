Taylor Swift, Bieber đoạt giải Âm nhạc Mỹ

Taylor Swift và giải thưởng dành cho nghệ sĩ nhạc đồng quê được yêu thích nhất tại Los Angeles, Mỹ ngày 22-11 - Ảnh: Reuters





Theo H.N. (TTO, Reuters)



Bieber giành giải thưởng album được yêu thích nhất cho thể loại pop/rock với album My world 2.0. Cũng trong dòng nhạc này, The Black Eyed Peas là ban nhạc được ưa thích nhất. Năm nay là năm thứ ba liên tiếp nghệ sĩ tóc vàng Taylor Swift giành giải thưởng nữ ca sĩ nhạc đồng quê được yêu thích nhất.Nghệ sĩ rap Eminem đoạt giải nam nghệ sĩ được yêu thích nhất ở dòng nhạc rap/hip hop. Ngoài ra, Usher cũng được vinh danh ở thể loại soul/R&B cho album Raymond v. Raymond, và Underwood đem về giải thưởng cho Play on. Nghệ sĩ Colombia - Shakira được bầu chọn là nghệ sĩ dòng nhạc Latin được ưa thích nhất.Tất cả nghệ sĩ thắng giải đều do lượng người hâm mộ bình chọn.