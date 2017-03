Taylor Swift được bình chọn Người phụ nữ của năm

Với giải thưởng này, cô trở thành nghệ sĩ đầu tiên nhận được danh hiệu này lần thứ 2. Taylor Swift từng nhận được vinh dự này năm 2011.

Taylor Swift, năm nay 24 tuổi, được khán giả chú ý từ khi cô còn là tuổi teen vào năm 2006 và ngày càng thành công trong thế giới âm nhạc khi từng giành được 7 giải Grammy.

Taylor Swift sẽ phát hành album thứ 5 của mình mang tên 1989 vào 27-10 tới.

Tháng trước, Taylor Swift đã vươn lên vị trí số 1 trong bảng xếp hạng âm nhạc Billboard Hot 100 với ca khúc Shake It Off.

Taylor Swift đã xây dựng cho mình một lượng khán hâm mộ tuổi teen và những khán giả trẻ bằng những ca khúc hòa trộn những cảm xúc của tình yêu và sự đổ vỡ như We are never ever getting back together, I knew you were trouble.

"Là một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng mạnh mẽ nhất của thế hệ của mình, Taylor Swift đã có những thành công đáng kinh ngạc trên bảng xếp hạng âm nhạc", Janice Min - ông chủ của tạp chí Billboard và đồng chủ tịch tập đoàn Guggenheim Media - ca ngợi.

Được biết mỗi album phòng thu của Taylor Swift đều được bán trên 4 triệu bản ở Mỹ.