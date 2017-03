Taylor Swift thắng lớn tại giải thưởng âm nhạc

Nữ ca sĩ Taylor Swift tại lễ trao giải âm nhạc đồng quê lần 43 - Ảnh: AP

Với giải thưởng Gương mặt của năm, Taylor Swift trở thành ca sĩ trẻ nhất và là nữ ca sĩ solo đầu tiên nhận được giải thưởng này kể từ 10 năm trở lại đây. Ngoài ra, cô còn nhận được ba giải thưởng khác gồm: album của năm với album Fearless, giọng ca nữ của năm và video của năm với video Love story. Như vậy cô đã giành được hết bốn giải trong số bốn đề cử.

Tại lễ trao giải thưởng âm nhạc đồng quê lần 43 này, ca sĩ 19 tuổi Taylor Swift xúc động chia sẻ: "Tôi sẽ không bao giờ quên giây phút này bởi những điều tôi mong muốn đã thật sự đến".

Đây là một kỳ tích đối với Taylor Swift khi đã đánh bại tên tuổi sừng sỏ trong làng nhạc đồng quê Kenny Chesney để giành được giải Gương mặt của năm. Ngoài ra cô còn giành được giải thưởng giọng ca nữ của năm khi loại được ca sĩ Carrie Underwood - người từng nhận giải thưởng ở hạng mục này ba năm liên tiếp.

Brad Paisley với hai giải thưởng tại lễ trao giải âm nhạc đồng quê lần 43 - Ảnh: AP

Trong khi đó nam ca sĩ Brad Paisley dẫn đầu với bảy đề cử nhưng chỉ chiến thắng hai giải: giọng nam của năm, sự kiện âm nhạc của năm với video Start a band, hợp tác với ca sĩ Keith Urban. Đây cũng là năm thứ ba liên tiếp Brad Paisley nhận được giải nam ca sĩ của năm.

Danh sách chiến thắng giải thưởng âm nhạc đồng quê lần 43:

Gương mặt của năm: Taylor Swift

Đĩa đơn: I run to you, Lady Antebellum

Album: Fearless, Taylor Swift

Ca khúc: In color, Jamey Johnson, Lee Thomas Miller, James Otto

Nữ ca sĩ: Taylor Swift

Nam ca sĩ: Brad Paisley

Nhóm nhạc: Lady Antebellum

Bộ đôi: Sugarland

Sự kiện âm nhạc: Start a band, Brad Paisley (hợp tác với Keith Urban)

Nhạc sĩ: Mac McAnally

Video: Love story, Taylor Swift

Nghệ sĩ mới: Darius Rucker

Theo TTO