Taylor Swift thành công rực rỡ với “Speak Now”

Ngay sau khi phát hành (ngày 25.10), các nhà sản xuất và giới chuyên môn nhận định rằng Speak Now có thể bán được khoảng 800 - 900 ngàn bản tại Mỹ trong tuần đầu tiên.



Vượt xa mọi sự mong đợi, kết thúc tuần đầu tiên ra mắt (ngày 31.10), Speak Now cán đích với con số cực kỳ ấn tượng: hơn 1,047 triệu bản đã được bán.

Theo thông tin từ Nielsen SoundScan, từ năm 1991, mới chỉ có 16 album bán được hơn 1 triệu bản ngay trong tuần đầu tại Mỹ.



Speak Now chính thức đưa tên tuổi Taylor Swift trở thành một trong những nghệ sĩ có tuần khởi động album mới thành công nhất tại Mỹ trong 5 năm trở lại đây.

Nếu xét trên phạm vi các ngôi sao nữ của làng âm nhạc quốc tế, kể từ năm 1991, Speak Now của “công chúa nhạc đồng quê” Taylor Swift cũng chỉ chịu về sau Oops! I Did It Again của “công chúa nhạc pop” Britney Spears, phát hành năm 2000, với 1,319 triệu bản trong tuần đầu tại Mỹ.





Theo Phạm Hải (TNO)