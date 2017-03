Thách thức mới của phim Việt ở Cannes

Những bức thư từ Sơn Mỹ là bộ phim truyện mang tính chất tư liệu, dựa trên chuyện thật của William Caley, cựu trung úy từng tham chiến tại Việt Nam và chỉ huy cuộc thảm sát tại thôn Mỹ Lai (Sơn Mỹ, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) năm 1968. Vào ngày 19-8-2009, tại Columbus (Mỹ), William Caley đã công khai lên tiếng xin lỗi về những gì đã xảy ra tại Mỹ Lai.

Nhân vật chính trong phim được đổi tên là Peter Cage. Peter Cage do Gerard Saub (Pháp) đảm nhận. Phim có sự tham gia của các diễn viên: Giáng My, Huỳnh Anh Tuấn, Melissa Wolslegel (Mỹ)… Đạo diễn: NSƯT Lê Dân. Biên kịch: NSƯT Lê Dân - Hương Thu. Dịch phim: TS Lê Hoàng Cương. Đây là bộ phim đầu tiên do Trung tâm UNESCO Điện ảnh Đa truyền thông Việt Nam sản xuất. Phim dài 87 phút, có phụ đề Anh-Việt.