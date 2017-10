Thái Lan: Thị trường tốt cho điện ảnh Việt

Trong thời gian qua bộ phim điện ảnh Thái Lan Thiên tài bất hảo (Bad Genius) đã trở thành bộ phim Thái có doanh thu cao nhất ở thị trường Việt Nam khi đạt doanh thu hơn 24 tỉ đồng (vẫn đang công chiếu). Trước đó một số phim Thái cũng có doanh thu 10-20 tỉ đồng tại thị trường Việt Nam: Tình người duyên ma (20 tỉ), Make Shudder 2 (17 tỉ), I Fine Thank You Love You (9 tỉ)…



Diễn viên Việt vào vai chính phim Thái

Cùng với sự lấn sân của điện ảnh Thái tại thị trường Việt thì điện ảnh Việt, diễn viên Việt cũng đang có những lấn sân ngoạn mục sang điện ảnh Thái Lan. Mới nhất, diễn viên Công Dương đã gây chú ý với truyền thông Thái Lan lẫn Việt Nam khi vào vai chính phim điện ảnh Thái Lan Memories of new year dự kiến công chiếu tại Thái Lan, Lào vào tháng 12-2017 và tại Campuchia, Việt Nam đầu năm 2018. Tại Việt Nam, Công Dương thời gian qua chỉ mới gây chú ý khi xuất hiện trong hàng loạt MV, cũng như tham gia dự án phim My Sassy Girl - Cô nàng ngổ ngáo với phiên bản Việt mang tên Yêu em bất chấp; thế nhưng với lợi thế ngoại hình lẫn vốn tiếng Anh, Thái Lan lưu loát, anh không khó để được chọn vào vai chính cho phim Thái Lan.

Memories of new year là bộ phim điện ảnh nói về những chuyện tình thú vị với chuỗi ba câu chuyện khác nhau xoay quanh lễ hội té nước Songkran của Thái Lan. Đây là dự án điện ảnh được đầu tư quy mô với sự tham gia của dàn diễn viên nổi tiếng của Thái như nam diễn viên Chakrit cùng các diễn viên Babie - Lào, nam diễn viên VaiHang - Campuchia. Bối cảnh phim được quay chủ yếu tại Thái Lan, Lào, Campuchia.

Song song với gương mặt Công Dương, hàng loạt dự án phim Việt đang rục rịch đến đất nước Chùa Vàng để quay. Bộ phim Bình tĩnh… mà yêu của đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh cũng sẽ có những phân cảnh quay tại Thái Lan với câu chuyện phim liên quan đến đất nước Chùa Vàng.



Nam diễn viên Công Dương và nữ diễn viên Gunjun (Thái Lan) trong phim Memories of new year. Ảnh do nhân vật cung cấp

Hàng loạt phim Việt quay tại Thái Lan



Bình tĩnh… mà yêu là bộ phim tình cảm với chuyện tình tay ba của một chàng trai chu du khắp thế giới, trong đó điểm dừng của chàng trai là Thái Lan. “Thực tế chúng tôi có thể chọn bối cảnh khác không phải Thái Lan cho điểm dừng nhưng chọn Thái Lan bởi nhiều lý do. Thứ nhất, chúng tôi muốn mang một khẩu vị lạ cho khán giả Việt khi xem phim; thứ hai, chúng tôi cũng muốn phim sẽ tiến xa hơn với việc phát hành tại Thái Lan. Ngay tại Thái Lan thị trường phim nội địa đã khá bão hòa và họ đang chờ đợi hơn ở những dự án phim hợp tác với các nước trong khu vực. Thế nên, chính sách từ chính phủ cho đến các đơn vị sản xuất phim là biến Thái Lan thành phim trường của thế giới. Mọi thủ tục để thực hiện quay tại đây, thiết bị quay, những gì đoàn phim yêu cầu… đều được Công ty Dịch vụ sản xuất phim Lighthouse (Thái Lan) thực hiện rất chuyên nghiệp” - đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh vừa trở về từ Thái Lan sau chuyến khảo sát chia sẻ.

Không chỉ đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh, các nhà làm phim của Việt Nam như ca sĩ Lý Hải, ca sĩ Hồ Việt Trung cũng đều có những dự án chọn Thái Lan làm bối cảnh, tuyển diễn viên Thái cho phim mình.

Diễn viên Thái đóng phim Việt

Bộ phim Truy tìm kho báu, một bộ phim phát hành qua YouTube của ca sĩ Hồ Việt Trung vừa sản xuất được quay tại Campuchia; trong thời gian tới, phần tiếp theo của phim dự kiến được thực hiện tại Thái Lan. “Tôi luôn mong muốn sẽ đem văn hóa của những vùng, miền khác nhau đến với mọi người qua chính những câu chuyện phim do mình xây dựng. Mình sống được với nghề bao lâu thì mình mừng bao nhiêu đó. Chắc chắn năm sau sẽ là một dự án đặc biệt hơn để mang đến cái mới mẻ hơn phục vụ cho quý vị khán giả” - ca sĩ Hồ Việt Trung chia sẻ.

Hay ca sĩ Lý Hải đã không ngần ngại mời Nene, một hotgirl của xứ Chùa Vàng, vào vai nữ chính cho phần ba của phim Lật mặt. Vợ chồng ca sĩ Lý Hải đã tuyển chọn diễn viên cho phim và Nene đã tham gia vòng tuyển chọn diễn viên trực tuyến. “Khi casting Nene rất thú vị. Anh Lý Hải và tôi đưa ra hai đề tài rất khó. Đề tài thứ nhất là “Bạn sẽ diễn xuất thế nào nếu bạn trúng số 1 triệu đô?” và đề tài thứ hai là “Bạn là ca sĩ, bạn chuẩn bị ra sân khấu hát thì có người báo tin mẹ của bạn mất. Bạn không được bỏ về mà phải ra sân khấu biểu diễn. Lúc đó bạn sẽ thế nào?”. Khi Nene quay clip gửi sang, khi chỉ vừa xem thử thách một chút xíu thôi là anh Hải và tôi đã hoàn toàn bị thuyết phục. Lý do nữa là ngoại hình và diễn xuất của bạn ấy rất ngọt, rất hợp với tính cách nhân vật mà kịch bản xây dựng. Và điều đặc biệt, trong phim này Nene sẽ hoàn toàn thoại bằng tiếng Việt” - nhà sản xuất Minh Hà kể.

Thực tế Âu-Mỹ, thậm chí Hàn-Nhật sẽ khó là thị trường để điện ảnh Việt xâm nhập bởi sự khác biệt văn hóa lẫn chênh lệch về công nghệ làm phim, trong khi đó Thái Lan là điểm đến gần có tương đồng nhiều điểm để phim Việt trụ rạp được ở Thái. Việc thực hiện dịch vụ phim từ hậu kỳ, bối cảnh, diễn viên… của Thái cũng rẻ hơn so với các quốc gia khác; thế nên Thái Lan hoàn toàn có thể là một thị trường cho điện ảnh Việt Nam từ sản xuất đến phát hành phim.