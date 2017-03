Thái Nhã Vân tiết lộ bản hợp đồng khiến cô "nude để thiền"

Trong cuộc trò chuyện người mẫu ảnh Thái Nhã Vân, tự nhận mình là “nạn nhân”, đã gạt nước mắt để kể về sự thực đẩy mình rơi vào con đường bấn trí như hiện tại.

Một hành trình dẫn đến sai lầm

Người mẫu tai tiếng này tâm sự cuộc đời của cô từ bé đã lắm truân chuyên. Nhà có 4 anh chị em đều sinh ra ở miệt vườn sông nước Sóc Trăng. Từ bé, Vân có đam mê là yêu thích ca hát và chụp hình. Chính vì thế, từ những đồng tiền dành dụm được, cô tìm đến hiệu ảnh, cố lưu lại dấu ấn tuổi thanh xuân của mình. Những bức ảnh ấy đối với Vân là cả một gia tài, và cô nâng niu, trân trọng, gìn giữ như một báu vật. Xem phim ảnh, cô từng nghĩ và nuôi ước mơ sau này sẽ trở thành những người nổi tiếng, thường xuyên xuất hiện trên tivi, để ba mẹ, anh chị em được tự hào. Ấp ủ ấy khiến Vân mạnh dạn khăn gói đồ đạc ngược Sài Gòn, thi vào trường Trung cấp du lịch. Tuy nhiên, giữa cuộc sống bộn bề nơi đất khách quê người, cô gái tỉnh lẻ nhanh chóng vỡ mộng khi cầm tấm bằng tốt nghiệp, rời ghế giảng đường mưu sinh.

Những bức ảnh nằm trong dựu án "Thoát" bị chỉ trích dữ dội sau khi xuất hiện trên mạng.

Gõ cửa khắp nơi đều không tìm được việc làm, Vân đánh liều xin vào làm công nhân cho một cơ sở may, tạm sống qua ngày. Không chịu nổi công việc tạm bợ vất vả, Vân lại chuyển sang làm cho một nhà hàng người Hoa với nhiều vị trí như phục vụ, lễ tân. Cơ may đến với Vân, khi một MC của nhà hàng xin nghỉ, người chủ thấy cô có khả năng ăn nói nên đã đồng ý cho cô thử sức với công việc này. “Lần đầu tiên” ấy, Vân không ngờ mọi chuyện diễn ra quá suôn sẻ. Vậy là từ một cô lễ tân, Vân được mặc định với vị trí MC trong nhà hàng. Dù rằng những đồng tiền mà cô kiếm được chỉ bọt bèo 800.000 đồng/ tháng, nhưng cô vẫn thích thú, đam mê. Trong suy nghĩ của mình, cô tin dù tiền kiếm được ít nhưng bù lại mơ ước bao lâu nay được toại nguyện. Nhiều vị khách đến nhà hàng, thấy Vân dẫn chương trình hay, dí dỏm nên động viên cô cần cố gắng nhiều hơn. Như được tiếp thêm sức mạnh, cô lao vào tự rèn nghề bằng các khóa học ngắn hạn MC ở trung tâm.

Cuộc sống của Thái Nhã Vân như lật sang trang mới khi cô tình cờ gặp được đạo diễn ca nhạc Hà Giang. Vị đạo diễn từng quay hàng trăm video ca nhạc, với con mắt tinh tường đã nhận thấy tiềm năng của cô gái đến từ Sóc Trăng. Sau cuộc gặp ấy, cô được đạo diễn Hà Giang mời thử sức bằng những spot quảng cáo như: Thiên Nữ Vương, Đại tràng Tâm Bình và tham gia một vài phim như: Trái tim sám hối, Vũ khúc trong đêm, Không thể ngừng yêu, Hương sầu riêng… Tuy nhiên, các vai diễn ấy không mang lại cho Vân nhiều danh tiếng. Cô vẫn thuộc dạng diễn viên “hạng xoàng”.

Loay hoay mãi với sự nghiệp chỉ giậm chân tại chỗ, một lần nữa, Vân lại bén duyên với niềm mơ ước từ thuở bé là được chụp ảnh. Ban đầu chỉ là những bộ ảnh mang tính giản dị, chân phương của một cô gái đến từ miệt vườn sông nước. Những bộ ảnh ấy khi đến tay nhiều độc giả, ai cũng trầm trồ khen càng khiến cô vui lây. Từ chụp ảnh bình thường, khi có một số nhiếp ảnh gia đề nghị chụp ảnh “sexy” hơn nhằm khai thác lợi thế của cô, Vân đắn đo suy nghĩ. “Mãi đến sau này, em đồng ý vì muốn theo đuổi hình tượng quyến rũ như Marilyn Monroe hay Angelina Jolie. Em yêu bản thân mình thì khoe ra. Mọi người thích thì mọi người coi không thì xóa đi. Em cởi đồ thật nhưng mà tâm hồn còn trong sáng hơn rất nhiều người họ mặc đồ mà tâm hồn họ tối đen. Nhiều người cứ quy chụp cho một người phụ nữ từng cởi đồ là phóng túng, dâm đãng, không đàng hoàng”, Vân lý giải cho những bộ ảnh có phần sexy sau này mà mình chấp nhận làm người mẫu.

Nhờ những bộ ảnh như thế, Thái Nhã Vân thực sự nổi danh hơn, nhưng đi kèm theo đó là những lời bình phẩm, đàm tiếu của nhiều người. “Ba mẹ chỉ biết em diễn phim, còn về chụp ảnh thì em hoàn toàn giấu nhẹm, không dám để hai người biết. Em sợ tâm lý của người thân sẽ khó chấp nhận”. Tuy nhiên, mọi chuyện đã đổi chiều khi tên tuổi Thái Nhã Vân xuất hiện dày đặc, phủ sóng khắp các mặt báo suốt thời gian qua với bộ ảnh “Thoát”. Bộ ảnh mang đầy tính dung tục này chưa hề được cấp phép của các nhà chức trách, nhưng đã bị phát tán với tốc độ chóng mặt. Đến nỗi, bản thân cô là người trong cuộc cũng bị “sốc” nặng khi biết được rằng, hình ảnh của mình chỉ là một chiêu trò rẻ tiền được đối tác tận dụng khai thác triệt để. Thời gian này, cô suy sụp hoàn toàn. Mẹ Vân vì quá đau lòng mà sinh ra bạo bệnh, nằm ốm phải đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Lĩnh đủ vì bản hợp đồng hớ

Hẹn lần lựa mãi, Vân mới dám xuất hiện tại một quán cà phê trong góc khuất gặp mặt phóng viên. Cô bảo, bản thân mình rất sợ khi bước ra khỏi đường, bắt gặp những ánh mắt soi mói về phía mình. Cô ấm ức: “Sự thực loạt tấm ảnh nude để thiền, Vân cũng chỉ là một nạn nhân. Lúc đầu, bên phía đối tác đại diện hình ảnh, quản lý của mình đưa ra nhiều lý lẽ thuyết phục nên mình mới tin. Hơn nữa, Vân nghĩ đơn giản đó chỉ là phục vụ cho mục đích nghệ thuật nói về việc giáo dục mà bên quản lý đang xây dựng nên đồng ý, nào ngờ..”. Sự không ngờ của Vân chính là bộ ảnh “Thoát” gồm 12 bức ảnh nude, với sự kết hợp giữa “thiền sư” và cô gái đang nude 100%. Những bức ảnh gây xôn xao dư luận này đặc tả rõ hình ảnh một cô gái đang uốn éo tìm cách dụ dỗ "thầy chùa" đang ngồi thiền. Từng đường nét của “ma nữ” được phô diễn hoàn hảo dưới ống kính của vị nhiếp ảnh gia không chuyên Ngọc Trung. Thái Nhã Vân hé lộ bí mật phía sau bản hợp đồng "hớ" khiến cô lĩnh đủ vì "nude để thiền" 3.

Bản hợp đồng hợp tác mà Thái Nhã Vân đã ký kết với công ty của ông Huệ Phong

Khi được hỏi về lý do tham gia bộ ảnh này, cô tâm sự: “Em quen ông Huệ Phong thông qua mạng Internet. Ông Huệ Phong, người tự nhận là “nhà phong thủy”, “nhà thiền định”, “nhà thuyết giảng” và không gian triển lãm “Thoát Art” của ông ta được ví như một “Học viện Khổng tử”. Khi đó, thấy ông ấy là một người tu hành, thuyết giảng nên em rất tin tưởng, không hề nghĩ rằng có mưu đồ trục lợi cá nhân đằng sau đó. Bộ ảnh có ý tưởng tốt nhưng do em chưa thể hiện hết ra được. Chính em là người bỏ toàn bộ chi phí để thực hiện bộ ảnh và cũng chính em nhờ bên công an yêu cầu ông Huệ Phong ngừng phát tán bộ ảnh ra bên ngoài khi phát hiện nó không phù hợp”.

Để chứng minh mình chỉ là “nạn nhân”, Vân lần lượt cho PV nghe lần lượt các cuộc đối thoại qua điện thoại giữa cô và ông Huệ Phong. Nội dung các cuộc điện thoại và thậm chí là các email qua lại giữa cô và ông Huệ Phong là gỡ bỏ hình ảnh, không được phát tán hình ảnh của mình. Tuy nhiên, đáp trả lại thiện ý đó, ông Huệ Phong, người chủ của bộ ảnh “Thoát” gây tranh cãi vẫn cương quyết chối từ. Dĩ nhiên, người phải lãnh chịu hậu quả chính là Vân. “Em tự nhận mình là dại dột vì quá tin người và vì khi ký kết hợp đồng, do không được tư vấn đầy đủ và không nắm rõ những điều luật ràng buộc, nhưng đã vội vàng ký kết nên giờ mới phải cay đắng đón nhận “đá” của dư luận dữ dội đến vậy”.



Thoát” chỉ cho thấy sự sa đọa của nhà sư GS - TS Phạm Đức Dương, nguyên Viện trưởng viện Đông Nam Á cho rằng: “Trong Phật giáo khát dục, khát ái là nặng nhất. Với ý nghĩa đó, tác giả của bức tranh có thể cho rằng, người ngồi thiền khổ nhất là đối diện với khát ái. Nhưng cách thể hiện ý tưởng trong những bức ảnh trên dường như có tác dụng ngược lại, khiến người ta nghĩ tới sự sa đọa của nhà sư. Chưa có nước nào “tồn tại” những bức ảnh liên quan đến tín ngưỡng Phật giáo như bức ảnh đang khiến dư luận bức xúc. Ngay cả ở Ấn Độ, nơi phồn thực mạnh, trong cửa Phật có thể để những bức tượng làm các động tác nam nữ nhưng cũng không có bức ảnh chụp người thật nào như vậy. Bộ ảnh được lấy tên là “Thoát” nhưng xem ra người cần thoát chính là đội ngũ ê-kíp tạo ra bộ ảnh này”.

Theo GĐ&XH