Thái Thùy Linh "giấu nhẹm" con gần 1 tuổi

Có thể nói, đây sẽ là một trong những thông tin gây sốc nhất trong năm nay của giới nghệ sĩ đối với người hâm mộ.

- Chào Linh, bé An có tên đầy đủ là gì? Linh có thể bật mí lý do chọn tên đó cho bé không?

- Bé An tên đầy đủ là Vũ Thái An, Thái là Thái bình, là họ mẹ, lại có ý nghĩa là vượt qua phong ba bão táp vẫn an lành. Đó cũng là điều tôi mong mỏi và cầu chúc cho con.



Thái Thùy Linh và con gái.

-Hình như sắp tới sinh nhật Thái An?

- Còn vài ngày nữa là tới sinh nhật bé An. Tôi sinh cháu trước Tết đúng 10 ngày. Có lẽ bé An thương mẹ nên đòi ra sớm hơn dự định, chứ không thì cả nhà đã phải đón Tết trong bệnh viện rồi, vì tôi không sinh kiểu “chọn ngày chọn giờ” như nhiều ông bố bà mẹ bây giờ. Tôi không mê tín nhưng vì bé tuổi con Chuột mà lại sinh vào giờ Tý nên tôi tin là con tôi đã có sự khởi đầu rất may mắn.



- Tại sao Linh phải “giấu” con lâu như vậy?

- Tôi muốn có ít nhất một năm thoải mái cả về tinh thần và thời gian để chăm sóc cho con. Nếu không giữ bí mật, báo chí đăng tin và chúng tôi “được” để ý, được nhận ra, thì bạn nghĩ Thái Thuỳ Linh có thể tự nhiên thay bỉm cho con ở vườn hoa không?

- Còn bây giờ là thời điểm đẹp để công bố?

- Đúng vậy. Nếu bạn có một em bé chưa đến một tuổi mà cứ nghe nhạc là “giật” như một rocker thì bạn có muốn khoe không? Anh rể tôi là dân nhạc rock, chơi với bé An một hồi thì phân tích thế này “nếu mà nhún thì là pop, lắc thì là hiphop, đằng này nó lại gật gật đầu, đích thị là cháu bác rồi!”.

- Công việc bận rộn, Linh có hay đưa bé đi chơi không? Có nhiều người biết về bé không ? Những người quen có tò mò khi đi chơi cùng bé không?

- Tôi không phải là một người hay đi chơi lắm nên bé An cũng không thường đi chơi bên ngoài. Ngược lại bé đã đi những chuyến chơi xa từ rất sớm. Khi An được hơn hai tháng tuổi thì cả gia đình đi chùa Hương, bốn tháng thì An đã được chạm chân xuống biển Cửa Lò... Tôi đi nhiều nhưng vẫn hay bị say xe nên muốn bé sớm thích nghi với các môi trường và hoàn cảnh khác nhau. Được mẹ “giấu” kỹ nên gần đây mới có nhiều người biết và... tin là tôi có bé An. Chỉ buồn cười là, không một ai nhìn cháu lại nghĩ cháu là con gái cả. An giống mẹ, nhìn rất “manly”.

- Điều thay đổi nhiều nhất trong cuộc sống của Linh sau khi lên chức mẹ là gì?

- Trước khi có con, tôi không tưởng tượng là mình lại có thể yêu một người đến thế. Với tôi, An là con, là người bạn, người yêu, là anh hùng nhỏ, là con gà con, là con chó cún yêu yêu... Làm mẹ, tôi càng thấm thía hơn một điều: không gì thiêng liêng hơn tình cảm mẹ con. Và tôi hiểu mẹ tôi nhiều hơn.

- Thuỳ Linh có thể chia sẻ khó khăn khi mang bầu? Linh tham khảo kiến thức, kinh nghiệm nuôi trẻ ở đâu?

- Khi vừa có mang bé An là tôi đã mua ngay rất nhiều sách cẩm nang gối đầu giường rồi. Sau đó, bố cháu thỉnh thoảng gặp cuốn nào hay lại mua thêm, nên tôi có cả một bộ sưu tập, đủ để yên tâm nuôi dạy cháu trước tiên là đến khi ba tuổi. Ngoài ra, chúng tôi vẫn tham khảo thêm trên mạng, tư vấn từ bác sỹ và tham khảo kinh nghiệm của mọi người. Không biết có phải vì đọc sách nhiều nên tôi nuôi con hơi “Tây” không, nhưng tôi nuôi con theo kiến thức khoa học bây giờ chứ không kiêng khem nhiều kiểu các mẹ các dì tôi ngày xưa. Sinh xong chục ngày, thèm là tôi ăn chả cá với mắm tôm chưng rồi. Tôm cua, thịt mỡ, cá ếch, rau củ các loại... Nhìn An lớn lên từng ngày khoẻ mạnh mang lại cho tôi một sự hưng phấn vô cùng.

- Linh có thể hé lộ đôi chút thông tin về bố bé An?

Nửa kia của tôi hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, không liên quan gì đến nghề nghiệp của tôi cả. Chúng tôi đã gặp, đã yêu và đã quyết định có con, hoàn toàn mãn nguyện. Nhưng từ yêu đến lập gia đình là cả một câu chuyện dài. Anh ấy của tôi là một người yêu tuyệt vời, một người bố rất yêu con. Tuy vậy, có thể tôi hơi khắt khe nhưng để trở thành một người đàn ông của gia đình thì có lẽ anh ấy phải cần thêm thời gian.







Theo Khánh Hòa (VTC)