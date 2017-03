Thái Trác Nghiên chia tay mối tình 6 năm

Ngày 17/3, Thái Trác Nghiên tới Bắc Kinh tham gia buổi công chiếu Beauty on Duty. Trong khi đó, Trịnh Trung Cơ có mặt ở Thành Đô, Tứ Xuyên để quảng bá cho Just another Pandora's Box. Và mặc dù mỗi người mỗi nơi nhưng họ đều phải nói về cùng 1 chủ đề, đó là dấu chấm hết cho cuộc tình kéo dài tới 6 năm của họ.

"Chúng tôi đã chia tay trong bình yên. Điều đó có vẻ khuôn sáo nhưng là sự thật. Chúng tôi chia tay vì quá hiểu nhau. Ngay từ đầu, tôi và Trung Cơ chưa bao giờ công khai mối quan hệ của mình vì chúng tôi cho rằng đó là điều riêng tư. Nhưng lúc này, có quá nhiều tin đồn về chúng tôi nên tôi nghĩ đã đến lúc nói cho các bạn biết sự thật. Chúng tôi vẫn là những người bạn tốt!" - Thái Trác Nghiên chia sẻ.





Thái Trác Nghiên - Trịnh Trung Cơ: Một thời đã xa

Nữ diễn viên 27 tuổi này bắt đầu hẹn hò với chàng ca sĩ - diễn viên Trịnh Trung Cơ từ năm 2004, sau khi đóng cặp cùng nhau trong phim Hidden Heroes. Cách đây không lâu có thông tin cho rằng Thái Trác Nghiên và Trịnh Trung Cơ đã đăng ký kết hôn tại thành phố Los Angeles, California, Mỹ vào năm 2006.

Theo Bảo Ly (Zing/CRI)