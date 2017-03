Thái Trinh giành cú đúp tại Bài hát Việt 2011

Kết quả chung cuộc Bài hát Việt 2011: - Bài hát của năm: Ký ức mùa đông - Tác giả: Thành Vương, trình bày: Tô Minh Đức. - Giải Sáng tạo dành cho bài hát: Mẹ tôi và những thị xa vắng - Tác giả: Nguyễn Vĩnh Tiến, trình bày: Nguyễn Đức Cường. -Giải Triển vọng dành cho tác giả: Thái Trinh với ca khúc Đứng yên. - Giải Nhạc sỹ tham gia hòa âm phối khí hiệu quả: Thanh Tâm với ca khúc Con sâu. - Giải Bài hát được yêu thích (do khán giả bình chọn): Cây bàng - Tác giả: Võ Việt Phương & Nguyễn Đức Cường. - Giải Ca sĩ được yêu thích nhất (do khán giả bình chọn): Uyên Linh - Trung Quân Idol. - Giải Bài hát do hội đồng báo chí bình chọn: Trả lại cho em - Tác giả: Dương Cầm. - Giải Bài hát do hội đồng các nhà sản xuất bình chọn: Đứng yên - Tác giả: Thái Trinh. - Giải Cống hiến do BTC bình chọn: Nhạc sĩ Hoài Sa và nhạc sĩ Thanh Tâm.