"Thảm họa Los Angeles" ăn khách nhất Bắc Mỹ

Danh sách 10 phim ăn khách nhất tại Bắc Mỹ cuối tuần qua:



1. "Battle: Los Angeles'' - 36 triệu USD

2. "Rango'' - 23,1 triệu USD

3. "Red Riding Hood'' - 14,1 triệu USD

4. "The Adjustment Bureau'' - 11,5 triệu USD

5. "Mars Needs Moms'' - 6,8 triệu USD

6. "Hall Pass'' - 5,1 triệu USD

7. "Beastly'' - 5,1 triệu USD

8. "Just Go With It'' - 4 triệu USD

9. "The King's Speech'' - 3,6 triệu USD

10. "Gnomeo & Juliet'' - 3,5 triệu USD