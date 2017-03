Tham quan nhiều hơn tọa đàm!

Chuyện bên lề: “Lùa” học sinh đi xem phim người lớn Để đảm bảo mỗi xuất chiếu phim kín rạp, ban tổ chức đã gửi vé xem phim đến các trường học. Buổi chiếu phim Dòng máu anh hùng, khán giả được cử đến xem là các cháu... lớp 6, lớp 7. Mấy “bé” vào rạp la hét om sòm, cãi nhau chí chóe. Khi thấy Ngô Thanh Vân và Trí Nguyễn bước vào, dù có em chưa biết đó là ai nhưng vẫn ôm vai bá cổ ngôi sao, ríu rít theo chân lên tận sân khấu. Vừa xem đến những cảnh đánh đấm đầu tiên, các khán giả nhí đã vỗ tay hào hứng. Bộ phim kết thúc, các “bé” đổ lên sân khấu xuýt xoa không tiếc lời “Phim hay thế!”, “Chú diễn viên ơi, chú đánh nhau giỏi thế!”. Trong khi đó, trong buổi chiếu Áo lụa Hà Đông, nhiều ông bà lão đến xem phim lại phàn nàn “Phim hay nhưng có cảnh táo bạo quá!”. Liên hoan phim lần này có thêm giải thưởng do khán giả bình chọn. Cụ thể sau mỗi buổi chiếu, khán giả sẽ được phát một lá phiếu, trong đó có hai phần: thích và không thích. Sau buổi chiếu Dòng máu anh hùng, hơn 500 “bé” học sinh lớp 6, lớp 7 đều xé phần không thích. (Với “diện” khán giả này, chẳng có lý do gì lại không thích một bộ phim đánh nhau nhiều và hay như thế!) So với các nghệ sĩ phía Bắc, các “sao” phía Nam luôn được đánh giá cao về khả năng tạo hình ảnh trước công chúng. Người mẫu Phi Thanh Vân đã khiến khán giả phía Bắc choáng váng với chiếc váy hở quá nửa ngực. Cặp đôi được đánh giá là “nóng bỏng” nhất của làng nghệ sĩ: Ngô Quang Hải, Đỗ Hải Yến tuy cùng xuất hiện trong đoàn phim Chuyện của Pao nhưng “hơi lạ” là không còn tay trong tay như những lần trước. LY LAN