Thần thoại Hollywood lên ngôi

Một số phim như 300: Rise of an Empire (chiếu tại Việt Nam từ ngày 7-3) nối tiếp cuộc chiến huyền thoại Hy Lạp, Noah (28-3) kể về chiếc thuyền thần thoại trong trận đại hồng thủy, công chiếu mở màn nhận được khá nhiều lời khen ngợi nhất định.

Đem lại doanh thu béo bở

Các phim khác đang chờ ngày ra rạp như Son Of God (14-5) nói về cuộc đời Chúa Jesu, Maleficent (30-5) kể về bà tiên trong chuyện cổ tích Công chúa ngủ trong rừng và hai tác phẩm nói về vị á thần nổi tiếng Hercules là The Legend of Hercules (25-7) và Hercules, cũng đang được khán giả đón đợi ngày công chiếu.

Những truyền thuyết, cổ tích và Kinh thánh được con người lưu truyền từ hàng ngàn năm luôn cuốn hút người xem được coi như nguyên liệu không bao giờ cũ với các nhà làm phim, đặc biệt trong bối cảnh cạn kiệt ý tưởng gốc như hiện nay. Đối với khán giả, ở mỗi nền văn hóa đều có những đức tin khác nhau và trung thành qua năm tháng, gắn liền với cuộc sống hằng ngày. Khi được chuyển thể lên màn ảnh rộng, bằng ngôn ngữ điện ảnh đã làm sống động hóa câu chuyện, giúp khán giả thỏa mãn trí tưởng tượng về những vị thần, sử tích. Những năm gần đây, nhờ sự phát triển vượt bậc của công nghệ kỹ thuật làm phim mà các tác phẩm được trau chuốt nhiều hơn về mặt hình ảnh, âm thanh.

Ngoài giá trị về nội dung, có không ít phim thần thoại đã mang về lợi nhuận khổng lồ cho nhà sản xuất như The Passion of the Christ, 300, loạt phim Lord of the Rings, Troy,… Lượng khán giả dồi dào của dòng phim thần thoại được trải dài ở nhiều độ tuổi, không phân chia nhiều đối tượng như phim siêu anh hùng, kinh dị,… Bên cạnh đó, vài năm nay chất thần thoại đã được cài vào nhiều tác phẩm như Thor kể về thần thoại Bắc Âu, The Hunger Games lấy cảm hứng từ câu chuyện của người anh hùng sáng lập nên Athens Theseus.



Không biết có phải một sự trùng hợp ngẫu nhiên không mà hè năm nay có đến hai bộ phim về Hercules. Trong ảnh: Cảnh trong phim The Legend Of Hercules.

Đầu tư kỹ xảo

Phim thần thoại mùa hè năm nay khá đa dạng cho mọi lứa tuổi khán giả, từ những bộ phim trích dẫn từ sự tích Kinh thánh như Noah và Son Of God, cổ tích thần thoại ly kỳ như Maleficient hay thần thoại Hy Lạp trong 300: Rise of an Empire và vị thần La Mã trong The Legend of Hercules và Hercules. Dù có sẵn nguyên liệu nhưng những câu chuyện hầu như ai cũng đã nắm rõ đầu đuôi trở thành thử thách với các nhà làm phim. Trong quá trình thai nghén tác phẩm, họ phải xây dựng nên yếu tố hấp dẫn khán giả tới rạp, làm mới câu chuyện vốn đã cũ rích.

Với Noah được đầu tư 125 triệu USD, đạo diễn tài năng Darren Aronofsky nổi tiếng với các phim The Wrestler, Black Swan lựa chọn cách kể chuyện bằng hình ảnh và yếu tố con người để làm điểm nhấn cho phim. Cùng với trận đại hồng thủy khổng lồ được miêu tả khá hoành tráng, Darren còn xây dựng cuộc chiến tâm lý, đấu tranh sinh tồn bên trong nhân vật Noah vào thời khắc sự sống và cái chết qua diễn xuất của tài tử Russell Crowe.

300: Rise of an Empire gây choáng ngợp khán giả bằng hình ảnh hùng tráng miêu tả những trận chiến đẫm máu. Kỹ xảo và thiết kế đồ họa đưa người xem về trận thủy chiến khốc liệt giữa Hy Lạp và Ba Tư. Trong khi đó, hai bộ phim về Hercules mang tới hai câu chuyện với khía cạnh khác nhau về vị thần nổi tiếng từng nhiều lần được lên phim. Riêng Hercules gây chú ý khi do đạo diễn Brett Ratner (series Rush Hour, X-Men: The Last Stand và Tower Heist) cầm trịch và diễn xuất chính bởi tài tử Dwayne Johnson (Fast and Furious).

Nổi bật và được mong chờ nhiều nhất có lẽ là Maleficent - phiên bản điện ảnh đầu tiên nói về nhân vật phản diện độc ác nhất trong những tác phẩm của Disney. Phim gây chú ý khi vai diễn Maleficent do minh tinh Angelina Jolie đảm nhận cùng với phần hình ảnh dự báo sẽ mãn nhãn nhờ bàn tay của đạo diễn bậc thầy về chỉ đạo nghệ thuật và hiệu ứng kỹ xảo Robert Stromberg. Tạo hình độc ác của Angelina trong phim được hé lộ trong trailer công bố cách đây không lâu đã nhận được phản hồi tích cực từ phía khán giả.

THÚY HOA