Thần tượng âm nhạc châu Á: Bất ngờ ngoài dự đoán

Không có bất kỳ giám khảo nào tại Asian Idol đưa Hady vào vị trí ứng cử viên cho danh hiệu Idol châu Á. Dự đoán trước khi kết quả được công bố, cả Paul Raymond Moss lẫn Anu Malik đều nhắc đến Mike Mohede của Indonesia và Maureen Marcelo của Philippines. Siu Black, dù hi vọng Phương Vy chiến thắng, cũng đồng tình nếu Mike hoặc Maureen trở thành thần tượng của châu lục.

Chiến thắng từ lá phiếu thứ hai Ở cuộc chơi Asian Idol lần này, người ta còn gọi chiến thắng của Hady là "chiến thắng từ lá phiếu thứ hai". Theo luật chơi, mỗi khán giả phải bình chọn cho hai thí sinh thì phần bình chọn mới được coi là hợp lệ. Và phần lớn khán giả đều bình chọn cho "người nhà” cùng một thí sinh nước bạn mà mình yêu thích. Vì vậy, lợi thế đã thuộc về Hady khi phần lớn người Singapore đều dồn sức cho anh và "lá phiếu thứ hai" của anh lại được phần lớn người Indonesia (với số dân đông nhất Đông Nam Á) bình chọn. Lý do người Indonesia "kết" Hady bên cạnh thí sinh "gà nhà” vì ba mẹ của Hady đều là người Indonesia nhập cư sang Singapore. Cũng khá nhiều khán giả Philippines đã bình chọn cho Hady khi biết thầy dạy hát cho anh là người Philippines. Nhiều khán giả của các nước khác cũng đã dồn lá phiếu thứ hai cho Hady vì cho rằng anh đến từ một quốc gia nhỏ, có ít người bình chọn và việc bình chọn cho anh sẽ "an toàn". Đó là chưa kể những "lá phiếu thứ hai" từ các khán giả nước khác do ái mộ giọng ca và gương mặt "ăn đèn" của Hady. Với danh hiệu "Asian Idol", Hady nhận được một chuyến du lịch vòng quanh thế giới dành cho hai người và 10.000 USD tiền mặt. Q.N.

Ngay trong trường quay Đài truyền hình TP.HCM, nhạc sĩ Hà Dzũng - giám khảo Vietnam Idol - cũng không hề nhắc đến Hady. Ngạc nhiên hơn nữa là theo kết quả bình chọn trên website chính thức của cuộc thi, Hady đứng ở vị trí chót bảng với... 0,82% số phiếu bình chọn (302 phiếu) so với vị trí thứ nhất của Phương Vy với 16.429 phiếu (44,73%).

Không có cách lý giải nào cho chiến thắng của Hady? Lợi thế "sân nhà” đã được nhiều người tính đến khi dự đoán chiến thắng sẽ về tay Mike Mohede. Năng lực chuyên môn cao là ưu thế tuyệt đối của thí sinh Maureen Marcelo. Hơn 1 tỉ dân Ấn Độ là điểm tựa của Abhijeet Sawant. Sắc vóc và sự hăng hái bình chọn của khán giả VN được xem là thế mạnh của Phương Vy trong cuộc đấu này.

Hady không có những điều đó. Hơn bốn triệu dân đảo quốc Singapore là con số quá nhỏ nếu muốn dùng chiêu "lấy thịt đè người". Phần biểu diễn của anh cũng không được giám khảo đánh giá cao. Anh liên tục bị chê vì hát dưới sức mình, thể hiện sai dòng nhạc, xử lý ca khúc không đạt… Tất cả đã khiến Hady không dám tin vào chiến thắng đầy bất ngờ của mình. Khi anh ôm mặt phủ phục xuống sân khấu, có lẽ khán giả của sáu nước cũng chia sẻ cùng anh sự ngỡ ngàng.

Ngay sau cuộc thi, một nhạc sĩ đã bày tỏ sự ngạc nhiên: "Chắc chắn phải có lý do nào đó giải thích cho chiến thắng này. Có khi nào vì tin rằng Hady không thể thắng được nên để bảo đảm an toàn cho thí sinh của nước mình mà thí sinh thứ hai trong tin nhắn bình chọn là SIN?". Suy đoán vẫn chỉ là suy đoán. Lý do thuyết phục hơn nằm ở phần nhận xét Hady của giám khảo Malaysia Paul Raymond Moss, một chuyên gia về thị trường ca nhạc châu Á: "Bạn hát như hết hơi. Đặc biệt ở những nốt cao bạn hát không được như mong muốn... Nếu bạn nhận được nhiều phiếu bình chọn thì đó là phiếu của khán giả nữ".

Trong các cuộc thi ca nhạc tổ chức ở ta, nhiều người cũng đã nhắc đến điều này. Khi hầu hết những người cầm điện thoại nhắn tin đều thuộc những cô gái trẻ trung thì người chiến thắng có thể đoán được là các "anh đẹp trai". Sự bất ngờ là điều ấy lại nghiệm đúng cả ở sân chơi khu vực châu Á. Từ "Tứ đại thiên vương" đến Bi-Rain, Jay Chou, F4... đều là những chàng trai hấp dẫn, trước khi xét đến khả năng chuyên môn. Thần tượng âm nhạc của năm 2006, khách mời tại Asian Idol, Taylor Reuben Hicks (Mỹ) và Guy Sebastian (Úc) cũng là hai chàng trai. Phải chăng đây là xu hướng chung của thế giới?