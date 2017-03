Thang Duy sẽ đóng phim võ hiệp

Nữ diễn viên Thang Duy

Thang Duy sẽ xuất hiện trong phim cùng với hai nam diễn viên Kim Thành Vũ và Chân Tử Đan. Bộ phim vừa mới được khởi quay, do Trần Khả Tân làm đạo diễn. Trong phim Thang Duy vào vai vợ của Kim Thành Vũ, cả hai sẽ cùng đối đấu với nam diễn viên Chân Tử Đan. Bộ phim võ hiệp cổ trang này được đạo diễn dàn dựng dựa trên tác phẩm kinh điển Độc tí đao sản xuất năm 1969.

Trước đó, sau sự cố về bộ phim Sắc giới, cô quay trở lại điện ảnh với bộ phim Crossing Hennessy cùng nam ca sĩ - diễn viên Trương Học Hữu. Tiếp theo, Thang Duy xuất hiện trong bộ phim Thu muộn (tựa tiếng Anh: Late autumn) cùng nam diễn viên xứ Hàn - Hyun Bin.

Thu muộn là bộ phim do Hàn Quốc và Mỹ cùng bắt tay thực hiện do Kim Tae Yong đạo diễn. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện tình chỉ diễn ra trong 3 ngày giữa một nữ tù Trung Quốc (Thang Duy thủ diễn) và một gã xứ Hàn (do Hyun Bin thủ diễn) đang bị truy bắt... Bộ phim đã nhận được lời mời tham dự LHP Toronto lần thứ 35 khai mạc vào ngày 9-9 sắp tới và dự định chiếu rộng rãi vào mùa thu năm nay.

Theo LAN NHÃ (TTO, china.com)