Thang Duy tranh giải nữ diễn viên xuất sắc nhất giải Kim Mã

Giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất sẽ thuộc về một trong bốn minh tinh được đề cử là Vương Học Triết, Nguyễn Kinh Thiên, Nghê Đại Hồng và Tần Hạo.Trong khi đó, điện ảnh Đài Loan đã có bước tiến rõ rệt khi liên tiếp có những bộ phim dẫn đầu trong danh sách đề cử các LHP Kim Mã những năm gần đây, như Cape No 7 (Mũi đất số 7) năm 2008, No Puedo Vivir Sin Ti (Không thể không có em) năm 2009 và năm nay là When the time of love (Khi tình yêu đến) của đạo diễn Trương Tác Ký.





Thang Duy và Trương Học Hữu trong phim Crossing Hennessy - Ảnh: Guangzhou Daily



Bảng danh sách đề cử các hạng mục chính LHP Kim Mã lần thứ 47:

7 ngày ở thiên đường)

Thập nguyệt vi thành)

Khi tình yêu đến)

(Phân xử)

(Bức họa thứ tư)



Đạo diễn xuất sắc nhất

Bodyguards and assassins)

When the time of love)

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất

(Bodyguards and assassins)

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất

Theo LAN NHÃ (TTO, China.com)

When the time of love của đạo diễn Trương Tác Ký đã nhận được 14 đề cử cho giải Kim Mã năm nay bao gồm các giải phim hay nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, nam diễn viên chính xuất sắc nhất... Đứng nhì trong danh sách phim nhận được nhiều đề cử nhất là Bodyguards and assassins (Thập nguyệt vi thành) với 9 đề cử, tiếp đó là 7 đề cử giành cho bộ phim The fourth painting (Bức họa thứ tư).Năm nay các diễn viên như Lưu Đưa Hoa, Lưu Gia Linh, Lý Băng Băng (tham gia trong phim Địch Nhân Kiệt), Trương Học Hữu trong Crossing Hennessy (Nguyệt Mãn Hiên Ni Thi), Chân Tử Đan trong Diệp Vấn 2, nhưng tất cả đều “vắng mặt” trong danh sách đề cử giải Kim Mã lần này.Tại LHP Kim Mã, giải thành tựu trọn đời và giải cống hiến đặc biệt sẽ được trao cho Từ Lập Công và Tôn Việt.Phim xuất sắc nhấtSeven days in heaven (Bodyguards and assassins (When the time of love (JudgeThe fourth paintingTrần Đức Sâm (Trương Tác Ký (Lưu Kiệt (Judge)Chung Mạnh Hoành (The fourth painting)Nguyễn Kinh Thiên (Monga)Vương Học KỳNghê Đại Hồng (Judge)Tần Hạo (Spring Fever - Xuân phong)Lã Lệ Bình (City Monkey)Thang Duy (Crossing Hennessy)Từ Phàm (Aftershock)Trương Ngải Gia (Buddha Mountain - Núi Quan Âm)