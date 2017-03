Thanh Bạch, Đông Nhi lồng tiếng phim Hollywood

Dr Seuss' The Lorax là bộ phim chuyển thể từ cuốn sách nổi tiếng dành cho trẻ em được phát hành năm 1971 của bác sĩ Seuss. Cuốn sách với đề tài bảo vệ môi trường kể về một cậu bé Ted luôn tìm cách chinh phục cô gái trong mơ của mình. Để đạt được điều đó, Ted phải khám phá câu chuyện của thần Lorax - một sinh vật già cáu kỉnh nhưng cũng không kém phần dễ thương và kiên cường, luôn chiến đấu để bảo vệ thế giới của mình. Năm 1972, The Lorax từng được chuyển thể thành phim hoạt hình chiếu trên truyền hình.

Thanh Bạch sẽ hóa thân vào nhân vật thần Lorax cáu kỉnh nhưng rất dễ thương.

Vào tháng 3 năm nay, nhân vật thần Lorax ngộ nghĩnh sẽ trở lại với khán giả trên màn ảnh rộng với định dạng 3D. Đặc biệt, khán giả Việt Nam còn có cơ hội thưởng thức bộ phim qua phiên bản lồng tiếng Việt với sự tham gia của MC Thanh Bạch trong vai thần Lorax và ca sĩ Đông Nhi trong vai cô gái xinh đẹp Audrey.

Thuộc thế hệ những người dẫn chương trình kỳ cựu của Việt Nam, MC Thanh Bạch được rất nhiều khán giả nhí yêu quý khi phụ trách các chương trình truyền hình dành cho thiếu nhi. Lối dẫn chuyện hài hước, dí dỏm và những hiểu biết về tâm lý trẻ thơ khiến Thanh Bạch đặc biệt gây ấn tượng với các bạn nhỏ. Sự góp mặt của nam MC trong dự án phim hoạt hình Hollywood Dr Seuss' The Lorax hứa hẹn sẽ tạo nên điều bất ngờ lý thú.

Bên cạnh đó, ca sĩ Đông Nhi với chất giọng dễ thương và truyền cảm cũng là người sẽ "thổi hồn" bằng giọng nói tiếng Việt cho nhân vật cô nàng Audrey đáng yêu không kém gì ngôi sao Taylor Swift trong phiên bản lồng tiếng Anh.





Còn ca sĩ Đông Nhi đảm nhiệm vai cô gái xinh đẹp Audrey.

Trước Dr Seuss' The Lorax, công ty truyền thông Megastar từng thành công trong nhiều dự án lồng tiếng Việt cho các phim hoạt hình của Hollywood như Rio, Mèo đi hia, Alvin & The Chipmunk 3... Tất cả các bộ phim khi thực hiện lồng tiếng Việt đều có sự giám sát chặt chẽ của những hãng phim đến từ Hollywood. Dr Seuss' The Lorax do hãng Universal Pictures và Illumination Entertainment phát hành, phiên bản tiếng Anh có sự tham gia lồng tiếng của những ngôi sao thế giới như Danny DeVito (vai Lorax), Zac Efron (vai Ted), Ed Helms (vai Once-ler), Taylor Swift (vai Audrey), Betty White (vai bà ngoại của Ted).

Phim hoạt hình Dr Seuss' The Lorax dự kiến phát hành tại thị trường Việt Nam vào ngày 16/3.

Theo Hương Giang-Ảnh: V.P. (Ngôi sao)