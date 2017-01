Thanh Bùi đi 1 vòng TP trao tặng ‘một chút yêu thương'

Bắt đầu với ý tưởng mỗi người chúng ta chia sẻ “một chút yêu thương” để cùng làm nên “một tình yêu lớn” cho mọi người. Chiến dịch “A Little Love” đã được nghệ sĩ Thanh Bùi, Alexander Tú phát động vào tháng 12 vừa qua.

Chiến dịch “Một chút yêu thương” mở màn bằng MV A Little Love được phát hành ngày 9-12-2016 với thông điệp “điều mình cần là tình yêu mà thôi, ngại ngùng gì mà còn chưa dám trao cho nhau”, tiếp nối bằng chuỗi sự kiện “Xuân yêu thương - A Little Love” kéo dài ba ngày (22, 23 và 24-12-2016) trên phố đi bộ Nguyễn Huệ với sự tham gia của hơn 40 nghệ sĩ và hơn 50.000 người và tạm kết bằng chuyến xe “A Little Love” - hành trình mang những “chiếc hộp yêu thương” đến trao cho 15 người có hoàn cảnh khó khăn nhưng đầy nghị lực và sự lạc quan vào cuộc sống.