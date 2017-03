Thanh Bùi trở thành đại sứ vì môi trường

Sáng 18-9, ca sĩ, nhạc sĩ Thanh Bùi, gương mặt giám khảo được yêu mến nhất trong mùa đầu tiên của chương trình The Voice Kids - Giọng hát Việt nhí đã đảm nhận một vai trò mới - Đại sứ của chiến dịch Vietnam Power Shift (Chuyển đổi năng lượng Việt Nam).

Thanh Bùi là gương mặt đầu tiên trong Mạng lưới các nghệ sĩ hành động vì khí hậu (NAAC). Anh cũng là một trong sáu gương mặt đã có mặt tại chương trình Global Power Shift (Hội nghị quốc tế về chuyển đổi năng lượng toàn cầu) diễn ra vào tháng 6 vừa qua tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ). Tại hội nghị này, ca khúc 350 Celebration của Thanh Bùi sáng tác (lời Vân Trần) đã được khoảng 500 thành viên từ 134 quốc gia, vùng lãnh thổ cùng chia sẻ giai điệu, lời ca.

Vì con em trong tương lai

. Phóng viên: Nhiều nghệ sĩ chọn các hoạt động xã hội làm từ thiện, tại sao anh chọn hoạt động vì môi trường?

+ Ca sĩ, nhạc sĩ Thanh Bùi: Nhiều người nghĩ tôi về Sài Gòn vài bữa rồi đi, thực tế tôi muốn sống cả đời ở đây và nhìn thấy con cái mình lớn lên, vui vẻ, sống trong môi trường không bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu. Nếu tôi không có hướng nhìn xa hơn thì những đứa trẻ trong tương lai là con tôi, con bạn sẽ bị ảnh hưởng.

. Vậy từ khi nào anh nhận thấy tầm quan trọng của biến đổi khí hậu?

+ Từ những ngày bé, khi sống ở Úc. Những đứa trẻ khoảng năm, sáu tuổi ở Úc đã được biết về năng lượng sạch, biết tắt đèn khi không sử dụng, vứt rác đúng nơi... Rồi nhà trường luôn có những ngày mà hàng ngàn học sinh cùng đi bộ với nhau đến trường. Những cuộc đi bộ này không hô hào bạn phải bảo vệ môi trường mà đây chỉ như những hoạt động dã ngoại, vui chơi, tìm hiểu về thiên nhiên và có cả những phần quà cho nhóm nào đi bộ đến trước. Trong những hoạt động như vậy thông điệp bảo vệ môi trường được lồng vào. Qua đó, mỗi em nhỏ thấy việc giữ môi trường xanh đẹp là niềm vui, ý thức bảo vệ môi trường thấm dần trong các em.

Ca sĩ, nhạc sĩ Thanh Bùi là gương mặt đầu tiên ký tham gia Mạng lưới các nghệ sĩ hành động vì khí hậu. (Ảnh do 350.org cung cấp)

. Anh từng gặp một hậu quả nào từ việc biến đổi khí hậu làm anh không thể quên?

+ Khoảng năm năm trước, có hai sự kiện tác động rất lớn đến người dân TP Melbourne (Úc). Sự kiện đầu tiên là lụt và mưa đá; sự kiện thứ hai là nguồn nước dự trữ trong thành phố chỉ còn 25%. Ngay sau hai sự kiện này, chính phủ đã đưa ra những quyết sách quan trọng: Giáo dục về bảo vệ môi trường; quy định mỗi người dân Melbourne chỉ được tắm trong vòng 5 phút và buổi sáng không được tưới cây để nguồn nước không cạn kiệt...

Bảo vệ môi trường vẫn còn xa lạ

. Tại Global Power Shift ở Thổ Nhĩ Kỳ tháng 6 vừa qua, anh đã chia sẻ câu chuyện gì?

+ Không phải cá nhân tôi. Điều mà sáu thành viên của đoàn Việt Nam chia sẻ là việc khó khăn để đưa thông điệp của phong trào 350 đến với người dân Việt Nam.

Việt Nam vẫn là nước đang phát triển nên vấn đề bảo vệ môi trường vẫn còn xa lạ so với gánh nặng cơm áo. Nhóm đã chia sẻ và sau hội nghị đã cùng đưa ra được phương hướng, kế hoạch cho hoạt động đưa thông điệp này kèm với hành động đến với người dân.

. Tại Global Power Shift, ca khúc 360 Celebration của anh được hưởng ứng rất tốt, anh có thể chia sẻ về việc sáng tác ca khúc này cũng như thông điệp của nó?

+ Khi tôi ngồi viết giai điệu ca khúc 360 Celebration, trong đầu tôi là ký ức về những ngày được đi bộ cùng bạn, được học về môi trường qua thiên nhiên... và giai điệu cứ thế đến rất tự nhiên, tôi không phải chỉnh sửa gì hết.

Phần lời do bạn Trần Thanh Vân viết cũng rất dễ thương, là những điều nhẹ nhàng như: “Take a bike, move your feet, feel the sun on your skin” (Bạn ơi đạp xe nhé, hay cùng đi bộ nào, để cảm nhận ánh mặt trời ấm áp trên làn da).

. Vậy có phiên bản tiếng Việt cho ca khúc này ở Việt Nam?

+ Chắc chắn sẽ có phiên bản tiếng Việt. Mình là người Việt Nam, mãi mãi phải nói ngôn ngữ mà mọi người Việt đều hiểu.

Kết nối mọi người bằng âm nhạc

. Anh rất biết cách dùng âm nhạc để đưa thông điệp đến cho các bạn trẻ?

+ Tôi xin kể một kỷ niệm, lúc đoàn Việt Nam qua Istanbul nhiều người vẫn hỏi Việt Nam có Wi-Fi chưa, có nước uống đàng hoàng hả... Tôi nghe không thấy ngạc nhiên nhưng hơi buồn vì mình chưa làm đủ để thế giới biết Việt Nam. Nhưng khi ca khúc 360 Celebration vang lên thì tôi bắt gặp nhiều ánh mắt tích cực hơn khi nhìn chúng tôi. Tôi hạnh phúc vì kết nối được mọi người qua âm nhạc. Tôi muốn đem âm nhạc thúc đẩy phong trào 350, âm nhạc sẽ giúp các bạn trẻ thấy vui và hoạt động thấm dần dần.

. Vậy hành động của anh cụ thể trong vai trò đại sứ là gì?

+ Tôi muốn dùng âm nhạc kéo mọi người thành một cộng đồng thông hiểu về môi trường, từng người sẽ ảnh hưởng đến nhau và sức lan tỏa ngày càng lớn. Dĩ nhiên việc này sẽ phải làm rất lâu, không phải một tháng, một vài năm đâu...

. Xin cảm ơn anh.

Chiến dịch Vietnam Power Shift Cùng với Úc và Thụy Điển, Việt Nam là một trong ba quốc gia đầu tiên đại diện cho ba châu lục trên thế giới khởi động chiến dịch Power Shift. Vietnam Power Shift được thực hiện bởi Phong trào toàn cầu về biến đổi khí hậu 350.org Việt Nam dưới sự bảo trợ của Trung tâm CHANGE. Vietnam Power Shift có nội dung trọng tâm là Năng lượng sạch và sức mạnh cộng đồng, sẽ diễn ra từ nay đến hết năm 2014 với ba giai đoạn. Nổi bật trong đó là: Hội thảo tập huấn quốc gia về biến đổi khí hậu tại TP.HCM với chủ đề I am a climate citizen (Công dân thời biến đổi khí hậu) từ ngày 1 đến 4-10 tại TP.HCM; ngày hành động quốc gia vào 27-10 tại TP.HCM với các hoạt động sáng tạo và truyền cảm hứng cho cộng đồng về năng lượng sạch... ______________________________________________ Phong trào 350 là phong trào toàn cầu về biến đổi khí hậu khởi xướng từ năm 2007. Con số 350 là 350 ppm (phần triệu) - là giới hạn an toàn tối đa của nồng độ khí carbon dioxide trong bầu khí quyển. Hiện tại nồng độ này là 400 ppm, phong trào 350 nhằm hướng đến việc hạ nồng độ này về 350 ppm.

QUỲNH TRANG