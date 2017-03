'Thành hoàng làng Ném Thượng là cướp'

Trong quá trình tìm hiểu thông tin về(Bắc Ninh), chúng tôi đã được tiếp cận bản in Hội hè đình đám của nhà nghiên cứu Văn hóa Toan Ánh (in tại nhà in Sao Mai, Thủ Đức, phát hành ngày 1-11-1974).