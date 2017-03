Thanh Lam kết hợp Uyên Linh trong “Cầm tay mùa hè”

Bên cạnh Uyên Linh, chương trình lần này còn đánh dấu sự cộng tác trở lại của cặp đôi Thanh Lam - Quốc Trung sau hơn 10 năm gián đoạn.

Trong chương trình, Uyên Linh sẽ giới thiệu ba ca khúc mới dự kiến sẽ có mặt trong album sắp tới của cô như Giấc mơ tôi (Quang Trung), Người hát tình ca và Mượn (Lưu Thiên Hương) cùng những ca khúc đã được nhiều khán giả yêu thích trong cuộc thi Vietnam Idol: Chỉ là giấc mơ, Sao chẳng về với em, Take me to the river...

Ca sĩ Thanh Lam. Ảnh: BTC

Ca sĩ Thanh Lam sẽ trình diễn khoảng 12 ca khúc, trong đó phần lớn là những ca khúc làm nên tên tuổi Thanh Lam: Mây trắng bay về, Một thoáng Tây Hồ, Hồ trên núi, Đố tình, Bay vào ngày xanh…

Chương trình còn có sự tham gia của Hà Linh, một giọng ca được phát hiện từ cuộc thi Sao mai Điểm hẹn năm 2008 với những bản tình ca: Bên em là biển rộng, Ngày không mưa, Thu tình yêu...

Q.TRANG