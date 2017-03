Thanh Lam, Quốc Trung, Nguyên Lê hội ngộ trong 'Dòng thời gian'

Nghệ sĩ Nguyên Lê lần đầu tiên chơi tác phẩm cải lương kinh điển Dạ cổ hoài lang của soạn giả Cao Văn Lầu theo phong cách jazz. Ảnh: Dân trí

Theo Dân trí: "Nếu để chọn lựa một cái tên người Việt rạng danh âm nhạc trên trường quốc tế, không ai khác là Nguyên Lê. Còn để chọn lựa những nghệ sĩ trong nước đứng cạnh Nguyên Lê xứng đáng nhất, khó ai bì được với cặp bài trùng Quốc Trung - Thanh Lam.

Ca sĩ Thanh Lam hát ca khúc Mẹ yêu con (Nguyễn Văn Tý)... Ảnh: Dân trí

Đêm nhạc "Dòng thời gian" được thực hiện với mục tiêu xây dựng một chương trình nghệ thuật đặc sắc, vừa mang yếu tố truyền thống vừa mang yếu tố đương đại: Vừa tươi mới lại vừa mang những giá trị âm nhạc trường tồn. Chương trình vì thế được chia làm ba phần chính, có tên lần lượt là Di sản - Thăng hoa - Nguồn cội".

Nghệ sĩ Nguyên Lê và nhạc sĩ Quốc Trung sẽ hội ngộ trong đêm nhạc tại TP.HCM.

Còn trên trang Zing cho biết thêm: "Nghệ sĩ Nguyên Lê và ban nhạc gồm những nhạc công quốc tế tài năng của ông sẽ là tâm điểm của chủ đề "Nguồn cội". Nguyên Lê sẽ trình diễn các bản dân ca ba miền quen thuộc được hòa âm theo phong cách jazz rock đã làm nên tên tuổi của ông trên khắp thế giới".

Ca sĩ Bảo Yến hát Sầu lẻ bóng (Anh Bằng) và Huế tình yêu của tôi (Trương Tuyết Mai).

Chương trình do nhạc sĩ Quốc Trung làm đạo diễn. Ngoài ra còn có sự tham gia của ca sĩ Bảo Yến và ba nữ ca sĩ trẻ tài năng Nguyên Thảo, Phạm Thu Hà, Phương Linh.





Ca sĩ Nguyên Thảo biểu diễn I reach for you, ca khúc do nhạc sĩ người Anh Clive Lukover viết riêng cho Nguyên Thảo. Ảnh: Zing