“Thanh lọc” thi hát trên truyền hình

Giọng hát Việt (The Voice), Giọng hát Việt nhí (The Voice Kids), Tôi là người chiến thắng (The Winner Is), Đồ Rê Mí Đôi, Ngôi sao Tiếng hát truyền hình, Sao Mai… đều là những cuộc thi hát dồn dập lên sóng truyền hình từ đây đến cuối năm.

Năm nay, rất nhiều cuộc thi hát trên truyền hình thay đổi diện mạo, những phiên bản mới xuất hiện… cùng với sự “thanh lọc” scandal, các cuộc thi cũng chú trọng đến chuyên môn hơn.

Hướng đến sự minh bạch

Tối 25-5, chương trình The Winner Is phiên bản Việt với tên gọi Tôi là người chiến thắng mùa đầu tiên đã phát sóng tập đầu tiên (HTV7) với bảng thi Đơn ca nữ. Tôi là người chiến thắng mua bản quyền từ Công ty Talpa International-cha đẻ của chương trình The Voice và Deal or No Deal. Khác biệt lớn nhất của chương trình chính là thí sinh phải chinh phục 101 vị giám khảo với giám khảo trung tâm là ca sĩ Siu Black bằng giọng hát của mình.

Không chỉ là chương trình ca hát đơn thuần, định dạng Tôi là người chiến thắng là sự pha trộn của nhiều chương trình khác nhau. Khán giả sẽ thấy tính đối kháng như The Voice ở vòng đối đầu trong mỗi bảng thi; sự bí ẩn như trong Đi tìm ẩn số khi thí sinh và khán giả chờ đợi công bố lượng bình chọn từ 101 vị giám khảo; sự tính toán, thương lượng của thí sinh trong vòng đối đầu cũng làm khán giả thấy một phần của Thử tài thách trí... Và đối tượng thi của chương trình cũng rất đa dạng từ nhóm ca, giọng ca nữ, giọng ca nam, ca sĩ nữ, ca sĩ nam, học sinh - sinh viên đến cả trung niên, nghệ sĩ khách mời… Trong mớ “hỗn độn” thí sinh đó tưởng chừng sẽ làm chương trình rắc rối nhưng thực tế hành trình tìm ra người chiến thắng trong một mớ “hỗn độn” thí sinh bất kể lứa tuổi, nổi tiếng hay chưa, nhóm ca - đơn ca… càng làm cho chương trình thu hút.

Tôi là người chiến thắng được xem là chương trình nhiều ẩn số nhất trong các chương trình thi hát trên truyền hình năm nay bởi định dạng đặc biệt.

Điều khác biệt của chương trình không chỉ ở sự “hỗn độn” thí sinh mà còn nằm ở sự tính toán. Không chỉ hát, thí sinh phải tính toán, “ngã giá”… thậm chí phanh phui những điểm yếu để làm sao đối thủ của mình có thể nhường vé cho mình vào vòng tiếp và ra về với một số tiền nhất định. Vì thế, thí sinh không chỉ biết thể hiện cảm xúc trong ca khúc mà còn phải biết thể hiện lý trí trong quyết định cũng như phán đoán xem giám khảo sẽ chọn ai.

Cố gắng làm mới chương trình

Trước một chương trình thi hát hoàn toàn mới như Tôi là người chiến thắng của Công ty Đông Tây Promotions phát trên HTV7, Công ty Cát Tiên Sa đã tạm giấu lại phiên bản Việt của chương trình The X Factor vào đầu năm sau để tập trung làm mới Giọng hát Việt - The Voice và sản xuất lần đầu tiên Giọng hát Việt nhí - The Voice Kids trên sóng VTV3.

Ký ức về một mùa Giọng hát Việt nhiều tai tiếng của năm ngoái vẫn còn nên chương trình Giọng hát Việt bước vào mùa hai với nhiều khó khăn. Ngoài khó khăn để làm khán giả tin tưởng là một sân chơi minh bạch, tự thân chương trình còn khó khăn trong đổi mới chương trình để không làm người xem nhàm chán, cảm thấy lặp lại.

Sự thay đổi dàn huấn luyện viên Giọng hát Việt năm nay là cách làm mới chương trình và cũng phần nào mong muốn khán giả nhìn thấy chương trình hướng đến sự chuyên môn hơn. Ngoài gương mặt Đàm Vĩnh Hưng lắm chiêu của mùa trước, hai nữ huấn luyện viên Hồng Nhung, Mỹ Linh đều là những gương mặt nghệ sĩ có chất giọng riêng biệt, phong cách hàn lâm nhưng lại gần gũi công chúng. Nhạc sĩ Quốc Trung cũng là một người dày dạn trong ghế giám khảo với những nhận xét “đâm hông” thâm thúy. Ngoài ra, sự thay đổi định dạng chương trình với việc áp dụng luật “cướp thí sinh” sẽ là một cách tạo nên màu sắc mới cho chương trình năm nay.

Cạnh tranh thí sinh nhỏ tuổi Nếu những năm trước, Đồ Rê Mí chiếm vị trí độc tôn ở sân chơi ca hát dành cho thiếu nhi thì năm nay Đồ Rê Mí đã bị The Voice Kids - Giọng hát Việt nhí cạnh tranh nên buộc lòng Đồ Rê Mí 2013 phải thay đổi. Năm nay chương trình có tên gọi mới là Đồ Rê Mí Đôi. Cuộc thi sẽ gồm 10 thí sinh chia làm năm cặp song ca. Mỗi cặp này gồm một bạn nhỏ được tuyển chọn từ các câu lạc bộ hoặc nhà văn hóa và một bạn nhỏ được tìm kiếm từ các vùng miền xa xôi của cả nước. Năm cặp đôi sẽ cùng tranh tài đến vòng thi cuối cùng của mùa thứ bảy Đồ Rê Mí. Và cho đến hiện tại, Đồ Rê Mí Đôi vừa kết thúc vòng tuyển sinh trong khi đó The Voice Kids đã “nhanh tay lẹ mắt” để phát sóng số đầu tiên vào ngày 1-6 sắp tới.

QUỲNH TRANG