Thành Long muốn trở thành “Robert De Niro châu Á”

Ngôi sao Hongkong này vô cùng biết ơn khi nam diễn viên Mỹ Will Smith đã mời anh tham gia phim "The Karate Kid" (Siêu nhí Karate).



Lúc đó, tôi không dám chắc sẽ nhận vai trong phim này và nhắn Smith gửi kịch bản. Tôi đọc và nghĩ mình có thể đảm nhiệm một vai không hành động mà chỉ diễn xuất. Giờ thì tôi đã chứng minh được mình có thể diễn. Tôi muốn được trở thành một "Robert De Niro châu Á.”



Nam diễn viên 56 tuổi này nói rằng anh không muốn tái tạo các vai diễn như thanh tra viên Lee trong phim "Giờ cao điểm" và thích các bộ phim nghiêm túc hơn.



Robert De Niro là một diễn viên, đạo diễn và nhà sản xuất phim nổi tiếng của điện ảnh Mỹ, người đã từng đoạt giải Oscar cho cả hai hạng mục vai chính và vai phụ. Ông được khán giả nhớ tới nhất với những vai diễn phản diện, đáng chú ý là trong bộ phim nổi tiếng "The Godfather Part II" (Bố già phần 2)./.





Theo TTVH/Vietnam+