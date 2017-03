Thành Long nhận giải thành tựu trọn đời - Ảnh: Allvoices



Danh sách những giải thưởng quan trọng tại Liên hoan phim châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 54: *Phim hay nhất: The Window (Ấn Độ)

* Đạo diễn xuất xuất sắc nhất: Yasmin Ahmad (Malaysia)

* Nam diễn viên xuất sắc nhất: Hamid Farrokhnezhad (Iran)

* Nữ diễn viên xuất sắc nhất: Anita Linda (Philippines)

* Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Soumitra Chatterjee (Ấn Độ)

* Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Oh Woo Jung (Hàn Quốc)

* Kịch bản phim hay nhất: phim Enlightenment (Hàn Quốc)

Theo THIÊN HƯƠNG (TTO, Allvoices và Focustaiwan)

Phát biểu khi nhận giải, Thành Long cho biết: “Tôi thật sự quá hạnh phúc”. Đồng thời, anh cũng thể hiện lòng biết ơn của mình với người hâm mộ trên toàn thế giới và cả những người đã chỉ trích mình: “Sự phê bình, góp ý của các bạn đã giúp tôi hoàn thiện bản thân mình”.Giành giải thưởng cao nhất tại liên hoan phim lần này là The Widow (Cửa sổ) của Ấn Độ với giải Phim hay nhất.Ngoài ra, nước này còn mang về hai giải Biên tập xuất sắc nhất và Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Giải Đạo diễn xuất xuất sắc nhất đã thuộc về Yasmin Ahmad, người Malaysia. Nam diễn viên Hamid Farrokhnezad của Iran trong bộ phim The Fateful Night (Đêm định mệnh) đã bất ngờ đoạt giải Nam diễn viên xuất sắc nhất đánh bại ứng cử viên sáng giá Nguyễn Kinh Thiên của Đài Loan. Tuy nhiên, bộ phim Monga (Phố đèn đỏ) của Đài Loan đã mang về hai giải: Nhạc phim hay nhất và chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc nhất. Giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thuộc về nữ diễn viên người Philippines Anita Linda (86 tuổi).Liên hoan phim châu Á - Thái Bình Dương tổ chức lần đầu vào năm 1954 và được sánh ngang với giải thưởng Oscar của Mỹ. Liên hoan phim năm nay có 56 phim đến từ 18 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia tranh tài.Trailer phim The Window