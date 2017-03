Thành Long tổ chức buổi hòa nhạc ủng hộ Nhật

Sự kiện này có tên là "Love Without Borders 3/11 Candelight Gala," dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 1/4 tới tại Công viên Victoria ở Hong Kong.



Những ngôi sao góp mặt trong chương trình gồm có Alan Tam, Shirley Kwan và tay rapper mang hai dòng máu Trung-Mỹ Jin.



Tất cả thành viên tham gia đêm nhạc sẽ cùng thu âm ca khúc "Succumb Not to Sorrow" (tạm dịch: "Đương đầu với nỗi đau") được sáng tác dựa trên một bài thơ Nhật Bản.



Ca khúc này sẽ là chủ đề cho buổi hòa nhạc nói trên./.





Theo Văn Hưng (Vietnam+)