Thành Long và Rain cùng hợp tác làm video nhạc

Video này sẽ do nam diễn viên Hollywood Will Smith sản xuất, trong đó nêu bật ca khúc của Rain và nhiều cảnh trong phim "The Karate Kid" được dàn dựng lại từ tác phẩm điện ảnh ăn khách năm 1984.Ngôi sao võ thuật Hongkong và ca sĩ xứ kim chi lần đầu tiên gặp nhau khi Rain tới Trung Quốc để tham gia trình diễn trong lễ bế mạc Olympic Bắc Kinh 2008. Họ đã duy trì tình bạn kể từ đó.Băng video nhạc này sẽ được phát hành vào ngày 24/5 trong khi phim "The Karate Kid" sẽ có mặt ở các rạp chiếu từ ngày 10/6. Còn Rain đang quảng bá cho ca khúc "Love Song" và "Hip Song" từ album đặc biệt mới phát hành của anh mang tựa đề "Back to the basic"./.