Thành Long và thách thức mới từ Cậu bé Karate

Ban đầu nhà sản xuất Will Smith định mời Châu Tinh Trì tham gia bộ phim này nhưng đã bị “vua hài” từ chối, và cơ hội được trao cho siêu sao trong phim Giờ cao điểm Thành Long. Trong phim, Thành Long sẽ vào vai võ sư Miyagi, sư phụ của cậu bé karate, do Jaden Smith, con trai của Will Smith thủ vai. Đây sẽ là một thách thức không nhỏ cho cả hai, bởi trước đây nam diễn viên gốc Nhật Pat Morita đã thể hiện quá thành công vai này và suýt giành giải Oscar cho vai phụ xuất sắc nhất; trong khi đó vai cậu bé karate cũng từng biến Ralph Macchio thành một siêu sao Hollywood.

Phim sẽ do đạo diễn Harald Zwart, người từng nổi tiếng với sê-ri phim Điệp viên Cody Banks làm đạo diễn. Nội dung phim không khác nhiều so với phiên bản gốc được làm vào năm 1984, chỉ khác địa điểm quay ở Trung Quốc, thay vì ở Mỹ như trước đây.

The Karate Kid là bộ phim về cậu bé luôn bị bạn bè bắt nạt, nhưng với sự giúp đỡ của một võ sư karate già, cậu đã biết đứng dậy và chống lại những kẻ áp bức mình. Cho đến nay, The Karate Kid vẫn là một trong 10 bộ phim võ thuật hay nhất mọi thời đại.