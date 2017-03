Thanh Thảo "Hugo": Đôi lúc cũng phải giả vờ ghen

- Chị từng chia sẻ muốn thử việc ở lĩnh vực PR marketing sau khi sinh con, tại sao khi quay lại làm việc chị vẫn lựa chọn làm MC?



- Thảo đã hoàn thành khóa học về lĩnh vực PR, marketting và đó cũng là con đường lâu dài mình muốn theo. Nhưng chắc duyên với nghề MC chưa hết (cười) nên Thảo được mời tham gia chương trình "Con đã lớn khôn". Thảo rất ấn tượng với format mới bởi đó là điều mình mong muốn dành cho con gái, và tham gia nó mình được tiếp xúc với rất nhiều trẻ em. Sau khi sinh, hễ cứ thấy trẻ em là Thảo liên tưởng tới con mình, cảm giác rất gần gũi và luôn muốn chăm sóc vỗ về.

Thanh Thảo và con gái



Mặt khác hiện tại con gái còn quá nhỏ, nếu Thảo đổi ngành nghề sẽ tốn rất nhiều thời gian để thích nghi. Ông xã cũng khuyên Thảo nên theo nghề MC thêm 1-2 năm nữa rồi chuyển nghề cũng không muộn.



- Nếu bé nhà chị đủ lớn chị có cho bé tham gia “Con đã lớn khôn” không?



- Chắc chắn rồi! Tuy chưa biết bé sẽ làm được cái gì nhưng Thảo muốn biết là không có mình con sẽ thể hiện như thế nào. Chẳng hạn, con coi tivi biết cái hộp sữa là gì, đi siêu thị nhìn thấy hộp sữa cũng nhận ra. Nhưng mình muốn biết khi gặp chú bảo vệ to con thì con sẽ như thế nào, hay gặp con chó dữ thì con sẽ ra sao, hay đi ngang những chỗ mẹ đã từng dạy con, con có nhớ hay không? Thảo nghĩ những bà mẹ xem chương trình này cũng có những cảm giác giống như thế. Tại vì khi tham gia một chương trình như vậy thì bé được đảm bảo an toàn 100%, xung quanh bé có rất nhiều người tổ chức ghi hình được hóa trang, không can thiệp vào ứng xử của bé nhưng sẽ bảo vệ bé an toàn. Ngộ lắm, có những bé cứ đi ra đi vô 5 -7 lần đòi mẹ dẫn đi. Nhưng khi chịu đi một mình rồi thì có rất nhiều chuyện vui.



- Tôi có cảm giác chị luôn muốn "rèn" con từ khi bé còn nhỏ. Trong gia đình, hai bên nội ngoại và chồng chị có chia sẻ nhiều với chị về cách thức dạy con?



- Hiện tại hai vợ chồng sống chung với bà ngoại, còn ông bà nội thì ở xa. Các ông bà thì rất chiều cháu, cả chồng tôi cũng vậy. Tôi lại nghĩ khác, trẻ con bây giờ thông minh, sớm biết nhiều thứ nên cần được dạy dỗ từ nhỏ. Hồi bé mới mấy tháng tôi đã bắt đầu cho bé nhận mặt hình ảnh, mọi người cũng nói "bé chưa biết gì đâu" nhưng dần dần tự bé có cảm giác về các hình ảnh đó. Lớn lên một chút tôi nhắc đến chúng là bé biết và chỉ tay tới hướng đó.



Mặt khác, trẻ em được chiều quá sẽ sinh hư. Con gái Thảo cũng không ngoại lệ, có thời kì bé rất thích tới và đánh vào người khác, hay "sai vặt" người lớn lấy đồ đạc cho mình. Tôi phải rèn ngay và nghiêm khắc để bé không lặp lại điều đó. Ông xã tuy chiều con nhưng lại rất tin vào cách dạy con của vợ nên khá ủng hộ.

Thanh Thảo trong vai trò MC của chương trình Con đã lớn khôn phát sóng lúc 18h20 thứ 7 hàng tuần trên HTV7 và 17h50 chủ nhật trên kênh HN1, Đài truyền hình Hà Nội),



- Một số phụ huynh phân vân rằng, tại sao chương trình “Con đã lớn khôn” dạy cho các bé tiêu tiền sớm và thực tế thì ở Việt Nam, không ai dám cho con ra đường một mình. Chị nghĩ sao về điều này?



- Thực ra, hiện tại ở Việt Nam, những bậc cha mẹ trẻ hiện đại tiếp xúc rất nhiều với những kinh nghiệm chăm sóc và nuôi dạy con tiên tiến, văn minh nên có xu hướng chăm sóc và giáo dục con cái độc lập, tự lập từ nhỏ, tự phát huy khả năng của bản thân mà không phụ thuộc quá nhiều vào cha mẹ. Cũng bởi vậy, đã có nhiều bậc phụ huynh tự tin cho con tự bước ra ngoài tiếp xúc với môi trường sống xung quanh. Đây là một điều may mắn cho những người thực hiện chương trình vì đã tìm được đúng thời điểm để tiến hành sản xuất. Chỉ cần vài năm trước thôi thì các bậc phụ huynh cũng vẫn sẽ e dè hơn khi để con xuống đường một mình.



- Bận rộn với công việc, lại chăm sóc và dạy dỗ con nhỏ, liệu chị có còn thời gian để hâm nóng tình cảm vợ chồng?



- Thực sự hai vợ chồng có rất ít thời gian riêng cho nhau. Tư tưởng chúng tôi cũng không quá tự do nên thích không khí gia đình quây quần. Thi thoảng lắm mới trốn con đi xem phim vào buổi trưa thôi. Chồng tôi là tuýp người truyền thống, không quen nói lời hoa mỹ nên hôm nào mà được anh gọi là "người đẹp" cũng khiến tôi bất ngờ sung sướng rồi.



Hai vợ chồng sống đơn giản và thích những thú vui gia đình. Tôi thích chăm sóc gia đình, nấu ăn sau mỗi ngày làm việc. Còn ông xã cũng sắp xếp đồ đạc, dọn dẹp những việc nhà lặt vặt giúp. Vừa làm vừa trò chuyện rất vui.

Và giản dị trong đời thường



- Như thế bây giờ có thể là vừa đủ, nhưng một người đàn ông thành đạt như chồng chị hoàn toàn có thể (và có điều kiện) để thay đổi chứ?



- Tôi biết, nhưng cuộc sống vợ chồng phải dựa trên sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Với lại, tôi cũng tin mình đủ hấp dẫn chồng (cười). Bên cạnh đó, tôi cũng có để tâm theo dõi cuộc sống riêng của ông xã mặc dù chưa bao giờ lên tiếng hay can thiệp. Phụ nữ có những cách riêng để hiểu được cuộc sống bên ngoài chồng mình như thế nào, và có cả những bí quyết để khiến hôn nhân ngày càng thấm đượm nồng nàn.



- Một trong những bí quyết đó là?



- Thi thoảng phải biết giả vờ ghen (cười). Đó là một cách khiến ông xã biết mình có quan tâm tới cuộc sống riêng của anh. Những khi đó ông xã thường chọc cười tôi với rất nhiều ý tưởng hài hước. Tất nhiên không thể lạm dụng nó mà chỉ nên coi đó là một gia vị thi thoảng mới "nêm" cho cuộc sống đậm đà.





Theo H.Phố (VTC News)