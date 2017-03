Thanh Thúy: "Vợ chồng tôi đã mất quyền ly dị"

“Ai xứng đáng thì tôi chịu thiệt thòi!”



- Nhìn lại một năm 2011 đã qua, chị cảm thấy thế nào?



- 2011 là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời khi tôi đã bắt đầu làm những công việc hoàn toàn mới là trở thành nhà sản xuất phim. Thật ra tôi chưa bao giờ nghĩ đến và cũng không ngờ với tuổi 30 mà mình lại làm được điều đó.

Thanh Thúy tại đêm trao giải Ngôi sao của năm diễn ra tối qua

- Lật lại hồ sơ sự nghiệp và cuộc đời, dường như chị may mắn gặp nhiều thành công hơn là thất bại. Chị từng thất bại chưa?



- Đôi lúc tôi cũng có những chuyện không vui nhưng với tôi, không có gì khiến tôi nản lòng. Tôi luôn có cách giải quyết và sắp xếp cuộc sống theo đúng bản chất của nó. Thất bại trong công việc thì chưa bao giờ vì tất cả việc làm, tôi đều suy nghĩ và tính toán kỹ lưỡng để xem có phù hợp với khả năng của mình hay không. Ở đời, con người ai cũng có nhiều tham vọng nhưng mình phải biết sức mình đang ở đâu. Tôi không bao giờ làm điều quá sức, chỉ hơn sức chút đỉnh thôi chứ tôi không mơ mộng quá cao siêu. Đồng ý làm như thế, đôi khi mình có cảm giác hoang phí sức lực nhưng nếu vì khách quan khiến mình không thể tận dụng hết khả năng thì tôi sẽ để khả năng đó lại và chờ cơ hội. Tôi tin mình sử dụng năng lực tiềm ẩn khá hiệu quả.



- Như thế người ta sẽ nghĩ chị tính toán, so đo lắm với những quyết định của mình?



- Không, tôi chỉ tính toán với mục đích sống của tôi, còn quan hệ tình cảm thì tôi không tính toán. Tôi cứ để cảm xúc chi phối. Với tất cả những ai thấy xứng đáng được tôn trọng, được yêu thương, gần như lúc nào tôi cũng muốn làm điều tốt nhất cho họ. Tôi sẽ chịu thiệt thòi về phía mình nhiều hơn và không bao giờ tính toán với họ.



- Thế chị sẽ dễ dàng chấp nhận thiệt thòi về danh dự, sự nổi tiếng, tiền bạc hay tình cảm nhiều hơn?



- Thiệt thòi về danh dự thì chưa bao giờ nhưng thiệt thòi về tiền bạc, quan điểm sống thì tôi từng bị.

Cãi nhau để yêu nhau nhiều hơn



- Chị có phải người đàn bà giàu đức hy sinh?



- Tôi tự thấy mình là một người như vậy. Với nghề diễn, tôi bị công việc cuốn vào. Về sự hy sinh trong gia đình, tôi không còn thời gian để dành cho bản thân mình. Khi đi làm, mục đích của tôi là chỉ để gia đình có cuộc sống sung túc chứ không mơ màng quá nổi tiếng.



- Với chị, giá trị lớn nhất mà người đàn ông mang lại cho phụ nữ là gì?



- Họ phải làm chỗ dựa vững chắc cho người phụ nữ. Họ phải biết lo lắng, chăm sóc cho vợ con và họ cũng không được bay bướm, lăng nhăng bên ngoài.



- Người đàn ông cần sức mạnh thì không ai chối cãi, vậy người phụ nữ có cần thiết lắm sức mạnh?



- Về sức mạnh cơ bắp, tôi nghĩ phụ nữ chẳng cần làm gì. Đã là phụ nữ thì phải dịu dàng yếu đuối. Riêng về sức mạnh tinh thần thì phải cần chứ. Đó là ý chí, nghị lực bên trong. Đôi khi họ còn cần hơn cả đàn ông. Với xã hội hiện nay, phụ nữ không còn lo chuyện bếp núc nữa, họ phải “đảm việc nước, giỏi việc nhà”.



- Phải chăng kết quả của việc “song kiếm hợp bích” sức mạnh giữa vợ chồng chị chính là giải thưởng “Cặp đôi của năm” vừa được vinh danh tối qua?



- (Cười lớn), Thật ra tôi không nghĩ vợ chồng mình lại được giải thưởng Cặp đôi của năm đâu. Lúc nghe công bố tên, tôi hy vọng nhóc Cà Phê nhà mình sẽ đoạt giải Nhóc tỳ của năm hơn. Tôi nghĩ lí do để mình vợ chồng mình được khán giả quan tâm, yêu thương và nhắn tin bình chọn là vì cuộc sống riêng của vợ chồng tôi hòa thuận, khá êm đẹp, không cãi nhau trên mặt báo, không có xích mích hay những mâu thuẫn ầm ĩ. Thật ra như anh Thịnh chia sẻ, hai vợ chồng tôi cũng cãi nhau nhiều nhưng cãi để hiểu và yêu thương nhau hơn chứ không phải để dằn mặt nhau.



- Đoạt giải “Cặp đôi của năm”, hẳn anh chị sẽ gặp rất nhiều áp lực trong việc giữ gìn hình ảnh cặp đôi vợ chồng hạnh phúc trước công chúng lắm?



- (Cười), Đúng vậy. Với giải thưởng này, tôi và anh Thịnh đã bị “làm khó” rất nhiều vì chắc chắn sau này vợ chồng mình không được cãi vã, “tố” tội nhau trên mặt báo. Chúng tôi đã bị tước quyền được li dị rồi. Sau này sẽ không được dẫn nhau ra tòa li dị, ngược lại chúng tôi phải yêu nhau nhiều hơn. Cũng áp lực thật (Cười lớn).

Vượt mặt cặp đôi Thủy Tiên - Công Vinh, Mai Phương Thúy - Benny Ng, Hà Hồ - Cường Đô la, Lý Hải - Minh Hà, cặp đôi Thanh Thúy - Đức Thịnh đoạt giải Cặp đôi của năm

Giải quyết mâu thuẫn bằng sự dịu dàng



- Ngoài việc dồn nội lực và sức mạnh cho gia đình, sức mạnh của chị có được “tổng tấn công” cho vai diễn mới nhất?



- Không đâu, nó vẫn là vai diễn mà khán giả thường thấy ở tôi. Đó là dạng vai hiền lành, cam chịu, đáng thương. Tuy nhiên, có điều đặc biệt mà chính tôi còn bất ngờ vì sự khó khăn của nó. Ban đầu vai này tôi không dành cho tôi vì tôi muốn chú tâm và công việc sản xuất. Nhưng vì diễn viên khách mời bận quá nên tôi mới bị anh Thịnh giao vai trước khi bấm máy một tuần. Tôi cứ nghĩ vai sẽ dễ nuốt nhưng không ngờ nó quá khó như ậy. Có thể đó là vai khó nhất từ trước đến nay của tôi. Thế mạnh của diễn viên là đôi mắt, diễn ở đôi mắt, đôi mắt cho công chúng biết tay nghề diễn xuất của diễn viên nhưng với vai này thì khác.



Trong phim Làn môi trong mưa, tôi vào vai Hằng - cô gái 13 tuổi bị mù, có ký ức tuổi thơ rõ nét. Cô có tình cảm anh chàng hàng xóm và tình yêu trẻ con đã theo cô ấy. Tuy bị mù nhưng cô có nghị lực và ý chí. Vì không muốn sống trong 4 vách tường nên cô đã xin làm phát thanh viên cho chuyên mục thiếu nhi sau 6 lần thi. Trong tình yêu, cô ấy gặp trắc trở vì nhạc sĩ có tình cảm với một nữ ca sĩ nối tiếng. Nhưng khán giả, gia đình chàng nhạc sĩ hết sức phản đối tình cảm cô gái mù và anh nhạc sĩ vì đủ lí do. Với vai Hằng, đôi mắt tôi lúc nào cũng nhìn một điểm nên không lột tả ở con mắt. Tôi phải vận động các giác quan còn lại. Tôi đã giật mình vì vai này quá khó sau vài ngày bấm máy. Đó là điều khó khăn.



- Được đóng phim do chồng làm đạo diễn kiêm nhà biên kịch, trong khi bản thân mình là nhà sản xuất, chị cảm thấy thoải mái chứ?



- Bình thường thôi. Tuy nhiên trong phim này, do vừa làm diễn viên kiêm giám đốc sản xuất nên gần như tôi phải vận động 200% sức lực.



- Bởi thế, có cảm giác chị được “nể” lắm trong đoàn phim?



- Được nể ư? Ban đầu khi phim bắt đầu, mặc dù chưa ai nói nhưng qua sự cảm nhận của riêng mình, tôi biết mọi người xung quanh cũng đang đặt dấu hỏi về mình. Về diễn xuất ai cũng biết, họ sẽ không bàn. Tôi biết mọi người sẽ chờ đợi xem Thanh Thúy có được ưu ái gì khi ra đoàn phim hay không, coi tôi làm được cái gì với vai trò bà chủ hay không? Tuy nhiên, tôi không quan tâm vì tôi luôn biết mình nên làm gì và làm tốt điều gì. Cho đến bây giờ, khi phim đi được hơn nửa chặng đường, tôi tự tin mình làm tốt vai trò giám đốc sản xuất, còn khả năng diễn thì tôi để khán giả nhận xét.



- Là giám đốc nhà sản xuất nhưng chị hay cười và thân thiện quá, đôi khi rất khó để nhân viên phục tùng và “sợ” mình. Chị nghĩ sao?



- Đúng rồi, trong cách điều hành, tôi rất hòa đồng và vui vẻ với anh em. Tôi luôn tạo sự thoải mái và thích chăm sóc anh em như người nhà. Tôi đối xử với anh em tự nhiên để họ hết lòng với mình. Tính tôi nó thế. Người ta bảo tôi làm uy, ra vẻ bà chủ hơn đi. Tôi nghĩ nó cũng cần, nhưng phải rất hạn chế. Tôi luôn giải quyết mâu thuẫn bằng sự dịu dàng của người phụ nữ.

- Vốn là diễn viên có kinh nghiệm trong tất cả các bộ phận của phim, hẳn chị sẽ nuôi quyết tâm trở thành phó đạo diễn để đứng cặp với đạo diễn Đức Thịnh chứ?



- Làm đạo diễn thì không bao giờ nhưng với phó đạo diễn thì được. Hiện tại, nhiều khi tôi vẫn nhảy vô làm phó đạo diễn được đấy chứ (Cười).



- Giả sử một ngày chị cùng Đức Thịnh giữ vị trí chủ chốt của đoàn phim thì ai sẽ nhượng bộ ai?



- Hai vợ chồng tôi không có tư tưởng ai sẽ nhường ai bao giờ. Nếu rơi vào trường hợp trái ý, tự một trong hai sẽ biết ai nên nhường ai.



Tự hào là người mẹ tốt



- Thời gian trống của chị trong một ngày khi làm chủ kiêm diễn viên ở hiện tại khác trước thế nào?



- Gần như tôi đang bị quá tải. Tôi phải thức dậy lúc 5 giờ sáng để đến đoàn phim sớm nhất và chỉ được ngủ lúc khoảng 2 giờ khuya. Tôi rất mệt nên có thể ngủ bất cứ nơi nào. Tuy mệt nhưng vì công việc mang lại hứng khởi nên tôi vượt qua được. Bởi thế tôi không cáu gắt. Tôi có sức chịu đựng ghê gớm lắm, nên ai cũng thấy sự tươi tắn, môi nở nụ cười trên gương mặt tôi. Có khó khăn bao nhiêu tôi cũng cười được.



- Chị vắt sức làm việc vì muốn vun vén cho sự giàu có của mình hay vì mục đích nào khác?



- Có hai mục đích. Thứ nhất vì tôi nghĩ mình phải có nền tảng kinh tế ổn định. Thứ hai, tôi nghĩ mình đã 30 tuổi rồi, cái tuổi không còn được đóng vai chính nhiều, đi đóng phim hôm nay nhưng ngày mai biết ai mời nữa dù tình yêu nghề vẫn còn đong đầy trong tôi như ngày mới vào nghề. Bởi thế tôi muốn làm công việc gắn bó với nghệ thuật, thỏa niềm đam mê nghệ thuật. May mắn có ông xã làm đạo diễn nên tôi muốn sản xuất phim để gửi gắm tâm tư tình cảm theo hướng của riêng mình.



- Người ta bảo trẻ em bây giờ thừa vật chất và tiện nghi nhưng luôn thiếu thốn tình cảm cha mẹ, vì cha mẹ bận rộn quá, chị có lo sợ điều đó?



- Tôi luôn nghĩ tới điều đó. Bởi thế tôi nói cuộc sống của mình đang quá tải là vậy.



- Chị đã mang cảm giác bỏ bê con trai nhiều chưa?



- Có bỏ bê hơn trước nhưng sự chăm sóc vẫn như ngày nào. Cà Phê năm nay lớn rồi, ai cũng thích cậu bé, hơn nữa do phim của mình làm chủ nên khi đi làm, tôi mang con theo để con được cảm giác quan tâm chứ khi đóng phim cho người ta, tôi không mang con theo làm gì vì sợ phiền lòng người khác.

Vợ chồng hạnh phúc Thanh Thúy - Đức Thịnh

- Theo quan sát của chị, dạy con trai hay con gái sẽ khó khăn hơn?



- Con nào cũng khó, dạy dỗ một con người rất khó.



- Chị có ý định sẽ cho con trai mình đi du học trời Tây sớm nhất như nhiều gia đình nghệ sĩ nổi tiếng khác?



- Tôi cũng có ước mơ đó vì hy vọng sau này con trai sẽ có nền tảng, tri thức tốt.



- Với bấy nhiêu tình cảm và sự hy sinh cho con trai, chị có nghĩ mình là người mẹ tốt?



- Tôi tự hào mình là bà mẹ tốt. Khi chưa có con, tôi rất yêu trẻ con. Tôi từng dạy giáo lí trong nhà thờ, dạy hàng trăm em bé nhưng không bao giờ biết mệt mỏi là gì. Khi có con, tôi chăm sóc con trai với tất cả tình yêu của một người mẹ.

Theo Hà Nhuận Nam (VNN)