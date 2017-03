Thanh tra Sở TT&TT TP Hà Nội thụ lý đơn của Tuyết Nhung

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, bà Tuyết Nhung trước đây có tham gia vào lĩnh vực giải trí và từng đoạt giải Á hậu Xế độ do tạp chí Race Bike (Thái Lan) tổ chức vào năm 2009. Hơn một năm nay, bà không còn tham gia lĩnh vực giải trí mà tập trung vào học tập. Đầu tháng 6-2012, công an phá đường dây mại dâm có một số người trong giới văn nghệ tham gia do Hoa hậu Mỹ Xuân môi giới. Từ đó, trên nhiều trang điện tử đã xuất hiện những thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến bà.

Bà Tuyết Nhung đã gửi đơn khiếu nại đến cơ quan chủ quản của các tờ báo, trang điện tử trên và các cơ quan quản lý báo chí. Sau đó, bà Tuyết Nhung gửi đơn đến Bộ Công an, Cục An ninh TT&TT đề nghị xử lý hình sự những cá nhân có liên quan về tội vu khống theo Điều 122 BLHS. Mới đây, bà Tuyết Nhung chính thức kiện trang tin điện tử Zing (Công ty Cổ phần Vinagame) và báo điện tử 2Sao (báo điện tử Vietnamnet) tại TAND quận Phú Nhuận (TP.HCM).

HOÀNG YẾN