Thành viên nhóm Backstreet Boys nhiễm cúm A/H1N1

Do Brian Littrell nhiễm cúm nên Backstreet Boys đã phải hủy bỏ một số buổi diễn dự kiến diễn ra ở New York, Mỹ trong tuần này, trong đó có hai buổi diễn quan trọng diễn ra vào ngày 5-10.

Ngay sau khi Brian Littrell có kết quả xét nghiệm dương tính với virus cúm A/H1N1, ba thành viên còn lại trong nhóm là Nick Carter, Howie Dorough và AJ McLean cũng đi làm xét nghiệm nhưng may mắn là chưa ai bị lây từ Brian.

Brian Littrell gửi thông báo tới các fan: “Backstreet Boys thực sự mong chờ được biểu diễn cho người hâm mộ và bạn bè ở New York xem. Hi vọng chúng tôi sẽ được quay lại với các bạn sớm nhất có thể.”

Do Brian Littrell phải điều trị bệnh và nghỉ ngơi nên hiện tại Backstreet Boys tạm thời chưa có kế hoạch cho bất cứ buổi diễn nào trong thời gian tới.

Backstreet Boys hiện đang trong giai đoạn đi quảng cáo cho album mới This Is Us sẽ phát hành vào ngày 7/10 tới đây. Đây là album Backstreet Boys cộng tác với những nhà sản xuất, nhạc sỹ tên tuổi như Max Martin, Lady Gaga, RedOne, Ne-Yo, Akon, Jim Jonsin, Eddie Galan, T-Pain…

This Is Us phát hành đầu tiên tại Nhật Bản hôm 30/9 vừa qua và bán được gần 70.000 đĩa sau 4 ngày.

Đĩa đơn đầu tiên trích từ album này có tên Straight Through My Heart và đĩa đơn thứ hai là Bigger.

Backstreet Boys thông báo sẽ đi biểu diễn vòng quanh Châu Âu từ cuối tháng 10 này để quảng cáo cho album mới.