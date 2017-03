Thảo Nhi: "Thích được đàn ông chiều"

Đó chính là tâm sự của người mẫu Thảo Nhi - người vừa ghé qua điện ảnh thứ 7 với một vai thứ chính trong bộ phim Đẹp từng centimét.

* Thảo Nhi đến với nghề người mẫu như thế nào?

Năm 2006, khi vừa tốt nghiệp lớp 12 xong thì Nhi tình cờ đến với cuộc thi Thời trang mùa Xuân tại NVH Thanh Niên, TP.HCM. Mặc dù chỉ lọt vào Top 10 của cuộc thi nhưng sau đó Nhi đã được chú ý và được mời tham gia trình diễn thời trang. Nhi cũng đã trải qua thời gian vừa học vừa làm nghề như rất nhiều các bạn người mẫu khác. Năm 2007, khi giành được giải nhất cuộc thi Vẻ đẹp Á đông thì Nhi có nhiều cơ hội để đến với những sàn diễn lớn hơn.

Tuy chiều cao hơi khiêm tốn (Thảo Nhi cao 1m68 – PV) nhưng thế mạnh của Nhi là một gương mặt ăn ảnh. Năm 2008 vừa qua, hình ảnh của Nhi trên các báo và tạp chí cũng rất nhiều, so với một người mẫu mới bước chân vào nghề đó cũng là một may mắn.

* Nhiều người mẫu trẻ thường tìm đến các cuộc thi nhan sắc tầm cỡ để tìm kiếm danh hiệu nhưng Nhi thì loanh quanh ở những cuộc thi "nho nhỏ"?

Nhi tham dự những cuộc thi không phải để tìm kiếm danh hiệu mà chỉ để khám phá và muốn đo xem khả năng của mình ở đâu và như thế nào. Nhi nghĩ một người mẫu được đánh giá cao ở chỗ cô ta có yêu nghề và có thực sự nỗ lực với nghề hay không. Trong giới người mẫu không thiếu những người không có danh hiệu lớn nào cả nhưng họ vẫn có một chỗ đứng vững chắc trên sàn catwalk và được nhiều người biết tới…

* Trong mùa phim Tết 2009 vừa qua, khán giả đã biết đến một diễn viên Thảo Nhi. Cơ hội nào đã giúp Nhi đến với điện ảnh vậy?

Vào ngày casting cuối cùng cho phim Đẹp từng centimét, diễn viên Lương Mạnh Hải đã mách với đạo diễn Vũ Ngọc Đãng có một cô bé người mẫu hợp với vai cô nữ sinh 16 tuổi lắm nhưng không có số điện thoại. Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng phải nhờ anh Tạ Nguyên Phúc, quản lý người mẫu của PL, để xin số điện thoại và gọi Nhi lên casting. Ngay ngày hôm sau Nhi được mời lên ký hợp đồng đóng phim.

* Sau vai diễn này, Nhi có nhận được nhiều lời mời đóng phim nữa không?

Có. Nhiều đạo diễn khi làm phim đã gọi Nhi lên casting nhưng Nhi đành phải từ chối sau khi đọc xong kịch bản. Lý do thứ nhất là Nhi chưa sắp xếp được thời gian để tham gia những bộ phim truyền hình dài tập, lý do thứ hai là những vai diễn chưa thực sự phù hợp với Nhi, lý do thứ ba là những người đạo diễn đó Nhi cũng chưa rõ lắm.

* Một trong những lý do để Nhi chưa nhận lời đóng phim tiếp vì những người đạo diễn đó chưa rõ lắm. Vậy có phải Nhi đang e dè khi đứng trước những lời mời vì sợ có những chuyện đổi chác?

Không. Ý của Nhi không phải như vậy. Những đạo diễn đó mình chưa tiếp xúc nên mình không biết thôi. Nhi nghĩ diễn viên thì cũng phải có sự khôn khéo lựa chọn đạo diễn thích hợp để tham gia đóng phim. Vai diễn có thể nhỏ nhưng phải hay và có ý nghĩa. Nhi không muốn làm bình hoa di động trên phim ảnh.

* Vậy mục đích cuối cùng của Nhi khi đến với điện ảnh là gì?

Nhi nghĩ đó là sự thử sức. Nó cũng tốt cho công việc của một người mẫu bởi đi đóng phim thì lên sàn diễn cũng sẽ được nhiều người biết tới hơn. Đóng phim sẽ là cơ hội để đưa người mẫu lên một bậc cao hơn so với những người mẫu khác. Tuy nhiên Nhi chỉ nhận vai khi nó phù hợp với mình, không phải vì mới được chú ý mà nhận lời tham gia vào những phim khác để đánh bóng tên tuổi và theo trào lưu đóng phim được một lần thì đóng liên tục. Nhi thà chờ đợi một vai diễn phù hợp hơn là vội vã nhận vai mà không suy nghĩ gì.

* Trong chương trình "Thế giới thời trang" cách đây ít hôm, Nhi còn lấn sân sang lĩnh vực ca hát nữa?

Thực ra ca hát là một sở thích của Nhi trước khi bước vào nghề người mẫu. Nhi thích hát từ nhỏ nhưng lớn lên lại làm một người mẫu nên Nhi nghĩ chắc không có duyên làm ca sĩ đâu. Trong một bài phỏng vấn gần đây, Nhi nói hi vọng sẽ được một lần được bước trên sân khấu không phải để sải những bước chân catwalk mà là cầm mic để hát cho khán giả nghe. Rất may mắn khi điều mơ ước đấy sớm thành sự thật.

* Làm người mẫu, đóng phim, ca hát - Nhi còn sở thích nào khác không?

Đó là học ngoại ngữ và đi du lịch. Nhi thích đi nhiều nơi lắm nhưng chắc phải dành dụm một thời gian dài nữa.

Bên cạnh nghệ thuật, Nhi còn kinh doanh thời trang nữa. Nhi đã tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh Trường Cao đẳng quốc tế PSB của Singapore nên cũng muốn vận dụng những kiến thức mà mình đã học. Công việc này giúp Nhi có thêm nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, để sau này, khi không còn là người mẫu, diễn viên, Nhi vẫn có thể vững vàng trong cuộc sống.

* Quan niệm sống của Nhi như thế nào?

Quan niệm của Nhi rất đơn giản. Nhi sẽ cố gắng sống tốt, có lòng nhân hậu. Bạn sẽ thành công nếu bạn luôn cố gắng phấn đấu vì ước mơ của mình! Nhi tin như thế!

* Nhi có hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình không?

Nhi hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Vì tất cả những gì Nhi đạt được hôm nay là do sự phấn đấu, nỗ lực của Nhi mà có.

* Còn rất trẻ nhưng Nhi cũng đã có chút ít thành công trong sự nghiệp. Vậy chuyện tình cảm của người mẫu, diễn viên Thảo Nhi thế nào?

Khó nói lắm. Đến giờ phút này Nhi và người ấy vẫn là bạn, chưa quyết định được gì hết.

* Vậy mẫu người đàn ông nào có sức hấp dẫn với Nhi?

Người đó trước tiên phải giỏi, phải là người có tính cầu tiến. Đặc biệt phải là người biết ngọt ngào và chiều Thảo Nhi nữa (Cười)

* Chúc Nhi sớm thành công trên con đường đã chọn.