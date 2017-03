Thảo Trang phát hành album “The New Me”

500 album do chính Thảo Trang ký tặng sẽ được trưng bày và bán tại các quán cà phê thuộc hệ thống Highlands Coffees với giá ưu đãi hơn giá thị trường.

So với album đầu tay “Lạ” phát hành trong năm 2008 thì “The New Me” được đánh giá là một bước nhảy tốt. “The New Me” gồm 10 ca khúc ballad với sự hỗ trợ sáng tác, hòa âm của êkíp khá chuyên nghiệp: Dương Khắc Linh, Dương Công Thành, Antoneus. Đặc biệt năm ca khúc tiếng Anh trong album thể hiện rõ nét thế mạnh của ca sĩ vốn xuất thân từ phòng trà Acoustic này.

Ngày 6-8, Thảo Trang sẽ biểu diễn các ca khúc trong album tại Hard Rock cafe; tất cả khán giả đến tham dự đều được tặng album “The New Me”.

Ngoài album, Thảo Trang cũng phát hành bốn video clip gồm bốn ca khúc trong album: Angel in me, Stranger, Superstar Girl và Trái ngang qua các trang web âm nhạc để khán giả thưởng thức trực tuyến.

N.THANH