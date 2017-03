Tháp Chiên Đàn bị bỏ quên

Tháp Chăm Chiên Đàn (ảnh) thuộc thôn An Thọ, xã Tam An, huyện Phú Ninh, Quảng Nam được xây dựng khoảng thế kỷ 11-12 có kiến trúc rất độc đáo song do không được tu bổ nên xuống cấp nghiêm trọng.

Gạch đá ốp trên tháp đã bị bong tróc, nhiều mảng tường bị nứt, tháp chính bị lở. Ngay trước lối dẫn vào tháp, nhiều dấu tích khai quật còn dang dở đang bị cỏ mọc che lấp, trong đó có một cổ tự khắc chữ Ấn Độ rất xưa chưa ai giải mã được. Các cửa tháp phải dùng phế liệu như tôn, sắt vụn buộc vá chằng chịt. Theo VÕ TRƯỜNG (Tuổi Trẻ)